Fala de Guedes sobre Auxílio irrita aliados de Bolsonaro, diz coluna

Uma fala específica do Ministro da Economia, Paulo Guedes, parece não ter sido muito bem recebida por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo informações do colunista Josias de Souza, do portal UOL, a declaração do Ministro sobre Reforma Tributária poderia ajudar a campanha do ex-presidente Lula (PT) no contexto atual.

“Como bancar o Auxílio em R$ 600? Um dia depois da eleição, basta aprovar a reforma tributária no Senado, já que na Câmara ela já passou”, disse Paulo Guedes enquanto participava de um evento TAG Summit, em São Paulo, nesta quarta-feira (17). O Ministro disse que a ideia é aumentar a cobrança dos impostos dos super ricos.

De um modo geral, a fala de Guedes aponta para uma manutenção do Auxílio de R$ 600, mas também mostra que o valor não está garantido oficialmente. Se o Congresso Nacional ainda precisa aprovar um texto, então os eleitores podem fazer uma leitura de que o simples voto em Bolsonaro no mês de outubro não garante o benefício de R$ 600 em 2023.

Ainda de acordo com o colunista Josias de Souza, a avaliação da campanha de Bolsonaro é de que Paulo Guedes poderia estar dando ainda mais munição para o deputado federal André Janones (Avante). Nos últimos dias, o parlamentar vem realizando uma série de lives em suas redes sociais para dizer que o Auxílio vai acabar no final deste ano.

Na verdade, o voto nas eleições de outubro não garante a continuidade do programa de R$ 600 em 2023. Até aqui, os presidenciáveis apenas prometem manter o benefício neste patamar. Contudo, não há nenhum documento oficial que indique que a manutenção vai mesmo acontecer. De fato, ela ainda pode ser aprovada, mas até aqui, não há nada oficial.

A Reforma Tributária

Esta não é a primeira vez que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, fala sobre a questão da Reforma Tributária. Ainda no final do ano passado, ele disse que só conseguiria pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 caso este texto fosse aprovado.

Como dito, a Reforma até chegou a passar pela Câmara dos Deputados, mas permanece travada no Senado há mais de seis meses. Entre os senadores, a ideia encontrou grande resistência e não há prazo para votação.

Dessa forma, é possível dizer que se o Auxílio Brasil de R$ 600 depender mesmo da Reforma Tributária, é muito provável que o Governo Federal encontre muitas dificuldades para manter o valor. De todo modo, tudo dependerá do novo Congresso Nacional que se elegerá este ano.

Auxílio Brasil

No último mês de julho, o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC dos Benefícios, ou PEC Kamikaze, como é mais conhecida. Entre outros pontos, o texto prevê a liberação de R$ 41 bilhões para que o Governo turbine os seus programas sociais.

Além da elevação do Auxílio Brasil, o Governo aumentou o valor do vale-gás nacional de R$ 50 de R$ 110. Há ainda pagamentos de novos projetos sociais como o auxílio-taxista e o Pix Caminhoneiro, que já fizeram os seus primeiros repasses em agosto.

Entretanto, é importante lembrar que a maioria das mudanças definidas pela PEC dos Benefícios só têm validade até o final deste ano. Em tese, a partir de 2023, todos os usuários voltam a receber os patamares regulares dos seus projetos.