Falhas no PIX: Bancos recebem aviso e terão que explicar falhas nos sistemas

Recentemente, o Nubank, Santander e Itaú apresentaram algumas falhas em seus sistemas do PIX. Os clientes que perceberam o problema e tiveram prejuízos, denunciaram as instituições, fazendo com que o Ministério da Justiça os notificassem.

Os bancos tiveram o prazo de 10 dias para que esclarecessem a situação à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Na ocasião, os clientes questionavam pela demora na conclusão da transferência via PIX, ou até mesmo, por não terem conseguido realizar a transação. Na maioria dos casos, durante o procedimento de transferência, os valores sumiam da conta remetente, mas não chegavam ao destino, gerando grande preocupação aos usuários dos aplicativos dos bancos.

De acordo com o Ministério da Justiça, em casos de danos causados aos clientes, os bancos devem ser responsabilizados, sendo obrigados a acarem com os valores perdidos, caso não tivessem sido recuperados.

Saiba como alterar o limite do PIX do Nubank

Clientes do Nubank podem definir limites no valor das transferências diárias e noturnas realizadas com o Pix. O ajuste pode ser feito pela opção “Meus limites Pix”. O recurso traz mais segurança aos usuários, considerando que o Pix também passou a ser utilizado em golpes.

Como alterar o limite do Pix no Nubank?

O processo é bem simples. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, toque em “Configurar Pix” e depois escolha “Meus limites Pix”; Feito isto, clique em “Editar” e defina os limites desejados, tanto para o período diurno, como para o período noturno; Insira a sua senha para confirmar a transação; Por fim, aguarde o prazo necessário para que a alteração seja efetivada, sendo de 24 a 48 horas.

Lista de confiança do Nubank

Além da opção de alterar o limite das transações via Pix, os usuários podem usar a “Lista de confiança Pix”. Por meio dela, é possível selecionar os contatos que podem receber valores acima dos limites estipulados em qualquer horário.

Veja como realizar o procedimento a seguir:

Acesse o aplicativo do Nubank; Na página inicial, selecione “Área Pix”; Em seguida, clique em “Configurar Pix” e depois escolha “Lista de confiança”; Feito isto, toque em “Adicionar contato” e preencha os dados solicitados; Informe sua senha de 4 dígitos para confirmar a transação; Aguarde o prazo para a inclusão do contato na lista, que também é de 24 a 48 horas após a solicitação; Quando o procedimento for finalizado, uma notificação será enviada para o e-mail informado no app.