FGTS: Caixa devolve R$1 mil de trabalhador que não efetuou o saque extraordinário

Os trabalhadores que não resgataram os valores do saque-extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), terão os recursos devolvidos à conta do fundo. A devolução foi iniciada nesse sábado (06).

Um total de R$ 9,2 bilhões foram deixados nas contas pelos trabalhadores. Os valores serão devolvidos às contas com a correção do FGTS.

O saque-extraordinário foi liberado pelo Governo Federal no dia 20 de abril deste ano, e seguiu com o depósito até o dia 15 de junho. Cerca de R$30 bilhões foram disponibilizados para o pagamento de 43 milhões de trabalhadores.

Embora os valores estejam retornando ao FGTS, os trabalhadores ainda podem realizar o resgate. O prazo de solicitação do saque foi estendido pelo governo até o dia 15 de dezembro. Os valores serão depositados na conta do Caixa Tem, com o prazo de até 15 dias.

Vale salientar que a modalidade de saque é facultativa. Portanto, aqueles que já estão cientes dos valores disponíveis, mas não querem resgatá-los, devem solicitar a devolução do dinheiro até o dia 10 de novembro, ou aguardar expirar o prazo de resgate para movimentar a conta do fundo.

Como consultar o saque do FGTS?

O trabalhador pode consultar o pagamento por meio do site do FGTS, aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), ou em uma agência da Caixa.

Após consultar o pagamento, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, conta poupança em que o dinheiro é depositado, e movimentar os valores. Através do aplicativo, o trabalhador pode desfrutar de serviços como transferência, pagamento de contas e boletos, recarga de celular, cartão virtual e até saque em espécie.

Governo pode criar NOVA modalidade de saque do FGTS

Atualmente, existem 16 modalidades disponíveis de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Entre os recursos, o mais utilizado é o de Rescisão, que é liberado em casos de demissão sem justa causa.

No entanto, mesmo com os benefícios sendo garantidos aos trabalhadores por parte da Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT), algumas limitações podem impedir que o FGTS seja resgatado, como é o caso de trabalhadores que solicitam a demissão.

Como receber o saque de até R$ 1 mil do FGTS

Para movimentar os valores, basta acessar o aplicativo Caixa Tem e fazer login com CPF, data de nascimento, número de telefone, e-mail e cadastro de senha. Na plataforma, é possível fazer PIX, transferência, pagar boletos, recarregar celular ou fazer compras online.

O saque também está liberado usando os caixas eletrônicos da Caixa, na opção “Saque sem cartão” do app.