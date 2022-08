FGTS: Caixa libera 3 saques para os trabalhadores

A Caixa Econômica Federal informou que três cidades de diferentes estados estão autorizadas ao saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os pagamentos foram disponibilizados aos trabalhadores que residem nos seguintes municípios:

Murici (AL);

Rio Negro (PR);

Lauro Müller (SC).

A liberação do FGTS está ocorrendo devido ao decreto de estado de calamidade nesses locais.

Quem tem direito ao saque calamidade?

Podem sacar os valores os trabalhadores que residem em uma das cidades citadas acima e que possuem saldo em suas contas ativas e inativas. De acordo com a Caixa Econômica, os beneficiários podem sacar até R$ 6.220, caso não tenham resgatado valores da conta nos últimos 12 meses pelo mesmo motivo atual.

Como solicitar o saque calamidade do FGTS?

O trabalhador deve solicitar o saque, no entanto, não será necessário comparecer à uma agência da Caixa. Veja abaixo como pedir o benefício:

Acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS);

(disponível para Android e iOS); Na página inicial, clique em “Meus Saques”;

Entre as opções, selecione “Outras situações de saque – Calamidade Pública”;

Selecione o município;

Em seguida, encaminhe os documentos solicitados na página, como foto de documento com foto e comprovante de residência atualizado, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade;

Feito isso, clique na opção para creditar o valor em conta e, em seguida, indique uma conta para que os valores sejam depositados.

Feito isso, o sistema fará a análise da solicitação e, se aprovada, o benefício é depositado em até 5 dias úteis.

Prazo final para a realização do resgate

Laura Müller (SC) – Dia 8 de setembro

Rio Negro (PR) – Dia 26 de setembro

Murici (AL) – Dia 2 de outubro

Saque extraordinário de R$1 mil do FGTS

Todos os trabalhadores que têm direito já podem realizar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O Governo Federal liberou até R$ 1 mil para aqueles que têm saldo disponível em suas contas do fundo.

O trabalhador pode consultar se foi contemplado através do aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), no site da Caixa Econômica Federal ou em uma de suas agências. O saque dos valores pode ser realizado até dia 15 de dezembro deste ano.

Como sacar os valores?

É importante destacar que o trabalhador que possui a Conta Poupança Digital, o depósito foi realizado automaticamente pelo Governo Federal. O dinheiro é liberado 100% digitalmente via aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e IOS).

O saque é facultativo ao trabalhador. Portanto, caberá a ele aderir a nova modalidade ou não. Caso não deseja resgatar os valores, é possível informar a negativa a Caixa pelos canais digitais até 10 de novembro.

Contudo, caso os valores não tenham movimentação no Caixa Tem até 15 de dezembro, retornarão às contas do Fundo de Garantia do trabalhador devidamente corrigidos.