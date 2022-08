Fiat Lux cria e-commerce próprio para fortalecer marca

A Fiat Lux tem mais de cem anos fabricando fósforos, se tornando a líder na produção e comercialização desse artigo. No entanto, a fabricante também produz diversos outros produtos, seja para uso doméstico, higiene pessoal ou durante churrascos. Para fortalecer a própria marca e tornar seu portfólio mais conhecido pelo público em geral, a empresa decidiu criar seu próprio e-commerce e vender diretamente para o consumidor final.

Controlada pelo grupo sueco Swedish Match, ela já adotou iniciativas que visam acelerar a sua jornada de transformação digital. Segundo Murillo Biancalana, gerente de marketing da Swedish Match no Brasil, a transformação digital é uma tendência sem volta e que teve seu processo acelerado em virtude da pandemia de covid-19. Foi a partir dela que o e-commerce ganhou muita tração e abriu uma oportunidade para a Fiat Lux.

A transformação digital da Swedish Match – consequentemente da Fiat Lux – se baseia em três pilares: cultura, canal de vendas e análise de dados. A cultura é o processo pelo qual a empresa precisa passar para entender esse movimento de digitalização, enquanto o canal de vendas é entendido como as ações tomadas para deixar a marca disponível nos novos canais de compra para consumidores e varejistas.

Por fim, a análise de dados, pilar que será responsável por municiar a empresa com todo o entendimento da jornada do consumidor e, com isso, trazer insights de como avançar no sentido de proporcionar a melhor experiência ao consumidor, além de alavancar os resultados.

Presença digital

Estar presente no ambiente digital era um dos passos mais importantes nessa transformação, razão pela qual a Fiat Lux, que até 2020 tinha toda a sua estratégia de vendas voltada para as lojas físicas do comércio varejista, estabeleceu a meta de se tornar um importante player no e-commerce.

O gerente de marketing da empresa no Brasil, explica as ações que estão sendo adotadas neste sentido. “Neste início de ciclo estamos buscando parceiros estratégicos, marketplaces, para nos suportar no novo canal de vendas digitais. Nosso principal aliado nesta fase é a plataforma Inventa Shop, na qual já temos 100% do nosso mix de produtos cadastrados”, diz.

A continuidade desse projeto engloba ainda outras plataformas com as quais a empresa já está em conversas avançadas. “Como segundo passo nessa jornada, pretendemos investir na construção de um e-commerce próprio para suportar duas frentes estratégicas: maior disponibilidade de produtos e maior agilidade nas entregas.”

A companhia considera que mais do que uma atualização ou a busca por maior competitividade, passar pelo processo de transformação digital é uma questão de sobrevivência no mercado. “Não se trata apenas de levar mais tecnologia ou vender de forma digital. O grande desafio é implementar uma cultura mais digital dentro da organização e dessa forma, continuamente, buscar melhor desempenho.”

Outro ponto que deve ser encarado com atenção durante esse processo é usar os dados para agilizar a tomada de decisões, além de trazer as ferramentas certas para otimizar os processos.

Portfólio

Até 1997, a empresa produzia e comercializava apenas os fósforos da marca Fiat Lux e os isqueiros da marca Cricket. A partir daquele ano, a companhia deu início ao seu projeto estratégico de diversificação do portfólio com o lançamento de lâminas de barbear e, na sequência, de barbeadores descartáveis sob a marca Fiat Lux Flexor.

Daí em diante, o projeto ganhou uma dinâmica contínua e perseverante na busca de novas categorias, com objetivo de atender aos interesses dos consumidores, mas sempre em sinergia com a linha de atuação da empresa.

Atualmente, o seu extenso portfólio contempla diversas marcas, como Fiat Lux que, além dos fósforos, conta ainda com uma linha de acendedores, carvão, palitos, espetos de bambu e outros produtos de bazar para uso doméstico; a Fiat Lux Flexor, que oferece lâminas e aparelhos de barbear; Fiat Lux Forza, composta por pilhas comuns e alcalinas; Fiat Lux Ilumina, que possui lâmpadas de LED e fluorescentes; além da já citada Cricket, que comercializa isqueiros descartáveis.

Com o processo de digitalização, a expectativa é que dentro de um ano a companhia colha os primeiros resultados que incluem aumento na capilaridade na distribuição dos seus produtos e, como consequência, elevação das vendas pelos canais digitais ao patamar de 5% de todas as operações.