Fintech recebe inscrições para programa Recruta Stone

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Stone, fintech brasileira especializada em meios de pagamentos, está recebendo inscrições para mais uma edição do seu programa Recruta Stone. Podem se candidatar pessoas de qualquer região do país.

A iniciativa, que existe desde 2014, visa montar um banco de talentos para preencher diversas vagas em aberto dentro do grupo – isso inclui outras marcas, como a Pagar.me, por exemplo. Não há, portanto, posições já pré-determinadas, uma vez que os candidatos passam por uma seleção prévia e suas informações são compartilhadas com outros recrutadores da companhia, de acordo com interesse, talentos, ambições e histórico profissional. Uma garantia maior de sinergia com a área de atuação.

Para a empresa, o Recruta é uma experiência imersiva, que permite que os candidatos passem por testes e entrevistas, com três objetivos: conhecer muito além do seu currículo, sair da zona de conforto, e proporcionar uma experiência de autoconhecimento e desenvolvimento!

O processo possui diversas fases, incluindo trilhas de formação, aulas de autoconhecimento e marketing pessoal, acompanhadas de entrevistas, avaliações e feedbacks periódicos que contribuem para a análise final de cada inscrito. Todas as etapas são eliminatórias.

Os profissionais que forem alocados em vagas de acordo com o seu perfil receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, dentre eles: PLR, vale transporte, auxílio home office, vale refeição/vale alimentação, plano de saúde e odontológico sem coparticipação, entre outros. Os contratados por meio do programa Recruta Stone ainda contam com um programa exclusivo de mentoria com líderes da companhia e poderão participar em projetos de alto impacto, treinamentos personalizados, dentre outros benefícios.

Como participar

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 13 de setembro para se inscrever pela página do programa, disponível aqui.

Na última edição do processo, foram contratadas mais de 290 pessoas, mas ao longo dos últimos oito anos, a fintech já contratou mais de 4 mil funcionários por meio do programa.