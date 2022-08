Flora tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Flora é uma das empresas que iniciam a semana divulgando oportunidades de emprego pelo país. Veja, a seguir, as orientações que o Notícias Concursos preparou para garantir sua vaga e contratação em um dos nomes empregatícios do Brasil.

Flora tem vagas de emprego pelo país

A empresa está divulgando cargos com benefícios e salários compatíveis com o mercado. São diversas possibilidades de contratação para profissionais que estejam em busca de uma chance empregatícia em uma equipe de sucesso. Veja quais são as funções disponíveis.

Analista de Planejamento Pleno

Aprendiz Logística

Ajudante de serviços gerais – COLETA DE SUBPRODUTOS I

Analista Administrativo

Aprendiz de Merchandising

Analista de Laboratório Pl – Laboratório de Matéria-Prima – Administrativo

Assistente de Logística – Monitoramento de Entregas

Analista de Logística JR

Aprendiz de Recursos Humanos

Analista de Logística JR – Pagamento de Frete

Analista de Marketing Pleno (Inovação)

Aprendiz Logística – São Paulo/SP

Analista Fiscal Junior (DDF)

Analista Jurídico Jr.

Aprendiz Assuntos Regulatórios

Analista de Almoxarifado Jr

Assistente Administrativo

Assistente de Logística GR.

Como se candidatar

Para se candidatar a um dos cargos da Flora, os interessados devem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo atualizado. Ressalta-se a importância de identificar todos os critérios exigidos pela empresa, antes da candidatura.

