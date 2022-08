Formas de ingresso Centro Universitário Ítalo Brasileiro

Centro Universitário Ítalo Brasileiro: conheça as principais formas de ingresso na instituição

O Centro Universitário Ítalo Brasileiro é uma instituição de ensino superior privada e que está localizado na cidade de São Paulo.

A instituição oferece mais de vinte cursos de graduação e onze cursos de pós-graduação em sua sede no bairro paulistano de Santo Amaro.

Ficou interessado e quer saber mais sobre os processos seletivos do Centro Universitário Ítalo Brasileiro? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na faculdade.

Centro Universitário Ítalo Brasileiro: vestibular

O vestibular tradicional é um dos principais meios de ingresso no Centro Universitário Ítalo Brasileiro. A modalidade prevê que o candidato poderá escolher um dia e horário para realizar a prova.

O exame é composto por 20 questões de múltipla escolha sobre temas das matérias de Língua Portuguesa e Matemática e por uma redação.

A prova do próximo processo seletivo será realizada no formato online e você pode realizar a sua inscrição no vestibular por meio do formulário presente no site da instituição. Acesse: https://italo.com.br/vestibular/#vestibularItalo

Centro Universitário Ítalo Brasileiro: uso da nota do ENEM

Outra forma de ingresso na instituição é por meio da análise da pontuação obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Essa modalidade oferece vantagens adicionais para os futuros alunos, uma vez que com base na nota obtida no ENEM o candidato poderá receber uma bolsa de estudo.

O candidato que apresentar uma nota maior que 700 pontos na prova do ENEM terá uma bolsa de 100%. Para os que apresentarem notas entre 600 e 699, a bolsa será de 50%. Aqueles que tiraram de 500 a 599 pontos poderão receber uma bolsa de 25%. Os que conseguiram pontuações que variam de 400 a 499 as bolsa serão de 10% e, por fim, para os que conseguiram notas menores que 400 as bolsas de estudos serão de 5%.

Para participar do processo seletivo via nota do ENEM, o candidato não pode ter tirado zero na redação do ENEM. Uma vez satisfeitos os requisitos básicos, o futuro aluno não precisa participar de nenhum tipo de vestibular.