Formas de ingresso UNIBH – Centro Universitário de Belo Horizonte: conheça quais são elas

O UNIBH, Centro Universitário de Belo Horizonte, é uma instituição de ensino particular que está localizada na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

A instituição oferece mais de oitenta cursos de graduação e setenta e três de pós-graduação, sendo considerado um dos melhores centros universitários da cidade.

Quer descobrir mais sobre o processo seletivo da UNIBH? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender são as formas de ingresso no centro universitário.

UNIBH: vestibular

O vestibular agendado é uma das principais formas de ingresso no Centro Universitário de Belo Horizonte. A modalidade prevê que o candidato terá a liberdade para escolher um dia e horário para a realização da prova.

Você pode agendar o seu vestibular por meio do formulário presente no site oficial da instituição. Acesse: https://www.unibh.br/vestibular/

UNIBH: uso da nota do ENEM

Você também pode entrar no UniBH com a sua nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. A inscrição para o processo seletivo é gratuita e todos os candidatos que participarem dessa modalidade poderão concorrer a bolsas de estudo.

UNIBH: análise do histórico escolar

O Centro Universitário de Belo Horizonte também possui uma forma de ingresso que acontece por meio da análise do histórico escolar do ensino médio do candidato.

Depois da análise e aprovação das notas, o candidato já poderá realizar a sua matrícula. Viu como é simples?

UNIBH: transferência externa

Essa modalidade é ideal para aqueles candidatos que já estudam em uma instituição de ensino de nível superior e querem estudar na UNIBH.

UNIBH: segunda graduação

A modalidade é perfeita para os candidatos que já são portadores de um diploma de curso superior devidamente registrado. Nesse caso, o candidato não precisa realiza nenhum tipo de vestibular ou prova, bastando que vagas remanescentes estejam disponíveis.