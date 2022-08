Existem diversas formas de praticar o autocuidado que podemos colocar em prática todos os dias. Essas atividades contribuem para o aumento da autoestima, melhoram a nossa relação com nós mesmos e, claro, ajudam a manter a saúde física e mental mais equilibradas. Por conta desses pontos positivos, trouxemos algumas considerações que podem ser relevantes para você. Acompanhe e inspire-se em nossas ideias!

Formas de praticar o autocuidado

Você pode selecionar diversas formas de praticar o autocuidado. Inclusive, cabe a você analisar quais atividades costumam oferecer mais benefícios para o seu bem-estar. Afinal, cada pessoa é única, e pode ser que a meditação não seja tão interessante para você, mas uma caminhada ao ar livre sim. Portanto, verifique aquilo que pode lhe fazer bem e invista em atividades que melhorem ainda mais o seu dia! 🙂

1. Cuidar da alimentação

A alimentação mantém as funções do nosso organismo em dia. Sem uma boa alimentação, podemos ficar propensos a problemas de saúde e desequilíbrios que roubam o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Por isso, investir em uma alimentação que prioriza itens naturais e saudáveis é uma das formas de praticar o autocuidado.

2. Criar uma rotina para o sono

O nosso sono também tem um papel muito importante no mantimento de nossa saúde. Ele nos ajuda a ter mais disposição, cuida da nossa memória e concentração, oferece qualidade de vida, ajuda a regular o humor, entre outras questões importantes.

Sendo assim, construir uma rotina para o sono, praticando a chamada “higiene do sono” é uma das formas de praticar o autocuidado. Você estará priorizando a sua saúde e isso pode mudar muitas esferas de nossas vidas.

3. Praticar um hobby

Um hobby promove distrações, ajuda a reduzir o estresse e ansiedade, entre outros benefícios. Por isso, escolher um hobby para incluir na sua rotina é uma forma de aumentar a qualidade de vida e de cuidar de si mesmo.

4. Cuidados com a saúde física

A sua saúde física, muitas vezes, precisará de uma intervenção sua. É o caso de necessitar marcar uma consulta por conta de um tratamento para um resfriado, por exemplo. Sendo assim, buscar por consultas médicas com uma periodicidade é uma das formas de praticar o autocuidado.

5. Dar atenção às emoções

As nossas emoções falam muito sobre nós e entendê-las pode nos ajudar a lidar com as mais diversas situações cotidianas. Sendo assim, tente não se esconder do que sente, ouça suas emoções, elabore-as e busque compreendê-las – não extingui-las.

6. Cuidar da aparência

Sem dúvidas, cuidar da aparência também não poderia ser deixado de lado quando pensamos em formas de praticar o autocuidado, certo? Afinal, cuidar da pele, dos cabelos, da forma como nos vestimos e outros detalhes podem promover mais autoestima e qualidade de vida. Portanto, que tal lançar esse olhar mais carinhoso e atencioso para si mesmo?

7. Cultivar relações positivas e que fazem bem

Por fim, cuide das suas relações. Se estiver vivendo relacionamentos tóxicos, com amigos e familiares, por exemplo, lembre-se de priorizar a sua qualidade de vida e bem-estar. Isso também é uma maneira de cuidar de si mesmo.