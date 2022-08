Fortlev tem vagas de emprego em várias regiões do Brasil

A Fortlev, líder nacional em soluções para armazenamento de água e com participação no mercado de tubos e conexões em PVC, anuncia vagas de emprego em várias regiões do Brasil. Confira todas as informações e como se candidatar.

Fortlev divulga oportunidades de emprego

A Fortlev, empresa que lidera a área de soluções para armazenamento de água, divulga oportunidades de emprego pelo país. Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como vale transporte, assistência psicossocial, gympass, refeitório e plano de saúde. Veja os cargos ofertados:

ANALISTA DE MARKETING DE PRODUTOS;

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO;

ANALISTA DE PROJETOS;

ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR – SAP MM/WM;

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD);

AUXILIAR DE LOGÍSTICA;

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS;

CADASTRE SEU CURRÍCULO EM NOSSO BANCO DE TALENTOS;

COORDENADOR DE MANUTENÇÃO;

COORDENADOR DE PRODUÇÃO – ROTOMOLDAGEM;

ESTAGIÁRIO (a) DE RECURSOS HUMANOS;

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA DE PRODUTO E QUALIDADE;

ESTAGIARIO DE RECURSOS HUMANOS;

ESTAGIÁRIO NÍVEL TÉCNICO;

JOVEM APRENDIZ;

OPERADOR DE TELEVENDAS;

OPERADOR DE TELEVENDAS – EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD);

REPRESENTANTE COMERCIAL;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Acre;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Bahia;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Goiás;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Goiás;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Linha Agro;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Maranhão;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Minas Gerais;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Pará;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Paraná;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Rio Grande do Sul;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Rondônia;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Roraima;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Santa Catarina;

REPRESENTANTE COMERCIAL – São Paulo;

REPRESENTANTE COMERCIAL – Sergipe;

SUPERVISOR DE MERCADO;

SUPERVISOR DE MERCADO – NORTE;

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – GO;

TÉCNICO DE SUPORTE EM TI – EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD).

Veja também: Azul tem NOVAS vagas de emprego em regiões do Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Fortlev, os interessados precisam acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes ao cargo de interesse e clicar em “Candidatar-se a vaga“.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.