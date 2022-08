Franquia de pet shop móvel

As franquias de pet shop móvel estão em crescimento no mercado, possuindo pouca concorrência na oferta de serviços. Assim, se torna um investimento com grandes possibilidades de ascensão no mercado pet. Por isso que hoje, nós vamos indicar opções inovadoras e lucrativas de franquias de pet shop móvel.

É inegável que o mercado pet brasileiro está em amplo crescimento e, para atuar no ramo, é preciso gostar muito de animais de estimação. No Brasil, de acordo com a ABINPET (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), no Brasil existem mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos, o que torna o Brasil, o 3º maior faturamento de mercado pet.

Opções inovadoras e lucrativas de franquias de pet shop móvel

Na sequência apresentaremos algumas opções inovadoras e lucrativas de franquias de pet shop móvel. Avalie bem cada uma delas e faça sua escolha para começar a trabalhar com este ramo tão interessante e lucrativo!

Van’s Dog

A franquia surgiu em 2011, oferecendo comodidade e conveniência para as pessoas que possuem animais de estimação em casa. Oferece 9 tipos de serviços personalizados para animais de estimação:

Primeiro, o banho e tosa: com corte de unha e limpeza de ouvidos inclusos

Em segundo lugar, o banho medicinal: utilizando xampus específicos para o problema do animal

Hidratação: possibilitando um pelo macio, saudável e com brilho.

Banho hipoalergênico: proporcionando alívio e frescor para a pele sensível.

Clareamento: realça a cor natural dos pelos claros

Alisamento: com hidratação profunda, nutrindo o pelo.

Pintura artística: utilizando tintas especiais

Cauterização: aumenta a força dos pêlos danificados

Escovação dentária: com escova e pasta específicos para uso pet.

Necessita de uma van adaptada para ser franqueado, sendo que o investimento inicial é de R$ 76 mil (com taxa de franquia e adaptação da van inclusos). Possui redução nos gastos de manutenção mensais e é possível realizar em torno de 360 atendimentos por mês.

É possível oferecer pacotes mensais ou quinzenais, e o profissional trabalha com agendamento de horários.

Turma do Banho

A franquia funciona no formato de pet shop em trailer, que é localizado em pontos de grande fluxo de circulação, incluindo shoppings, centros comerciais, supermercados, estacionamentos entre outros locais.

Oferece serviços de banho e tosa de animais de estimação, onde os tutores podem assistir o banho através das janelas de vidro.

Para adquirir uma franquia é necessário considerar os seguintes valores:

Investimento inicial total: a partir de R$ 79 mil

Estimativa de faturamento mensal: R$ 20 mil

Estimativa de retorno do investimento: entre 1 e 12 meses.

Petmicílio

A saber, a franquia possui comercialização de produtos de qualidade, além de serviços de banho e tosa dos animais de estimação, bem como passeios e hotel. Os clientes solicitam o serviço através de um aplicativo, agendando horários e atendimentos.

Para adquirir uma franquia é necessário considerar os seguintes valores:

Investimento inicial total: a partir de R$ 18 mil

Estimativa de faturamento mensal: R$ 12 mil

Estimativa de retorno do investimento: não informado.

Pet Shop Móvel

A franquia Pet Shop Móvel oferece serviços de banho e tosa em uma unidade móvel, totalmente equipada com sopradores, bancadas que auxiliam na execução do serviço de banho e tosa. Assim, a proposta é atender os pets nas portas das casas, se deslocando por toda a cidade.

A franquia acredita que realizando este tipo de serviço, diminui o estresse do animal durante o deslocamento até a loja física.

Os serviços oferecidos pela franquia são:

Banho: utilizando shampoos, condicionadores que não prejudicam a pele do animal. É possível também fazer a tonalização dos fios neste momento do banho.

Tosa: feita por profissionais especializados em programas de qualificação.

Compra de ração e acessórios: a franquia possui à disposição dos clientes uma grande variedade de rações e acessórios para o animal de estimação.

Para adquirir uma franquia é necessário considerar os seguintes valores:

Primeiramente o investimento inicial total: a partir de R$ 10 mil

Em segundo lugar, uma estimativa de faturamento mensal: não informado

Além disso, há uma estimativa de retorno do investimento: não informado.

Estas são algumas das várias opções de franquias de pet shop móvel existentes no mercado brasileiro.

O mercado é promissor e altamente lucrativo, vale a pena o investimento.

Por fim, você pode fazer a divulgação da franquia nas redes sociais, e principalmente neste caso, vale o marketing boca a boca, ou seja, um cliente elogia o serviço para outro, e assim, vai aumentando a clientela.

Assim, este serviço de pet shop móvel é muito prático para os tutores dos animais de estimação e, por isso, deve ser considerado como opção viável de negócio na hora de abrir uma franquia para trabalhar!