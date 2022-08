Franquia Ortobom: como adquirir sua unidade

A franquia Ortobom se tornou uma excelente opção para aquisição, tendo em vista a qualidade dos produtos comercializados e a sua alta lucratividade. Por isso que, hoje, nós vamos indicar os requisitos necessários e como fazer para adquirir uma unidade da marca.

A Franquia Ortobom: informações gerais

Atuando com fabricação e comercialização de colchões, possui 16 unidades em seu parque fabril, sendo 12 de colchões, 2 de fibras, manta e travesseiro, 1 de tecido e 1 de molas. Além disso, utiliza tecnologia de ponta e realiza investimentos em máquinas e equipamentos, que envolvem bordadeiras de última geração e espumação computadorizada.

O cuidado na fabricação dos colchões e travesseiros passa pela avaliação médica e científica, voltada para a melhoria da qualidade de sono dos clientes. Para tanto, estabelece parcerias com laboratórios farmacêuticos e investe bastante em pesquisas médico-científicas.

A empresa se preocupa com o meio ambiente e utiliza matéria prima de fontes renováveis, e madeiras de reflorestamento.

A franquia oferece os seguintes modelos de negócio: Loja Super Premium, Loja Premium, Loja Standard, Quiosque, Outlet e Tech Store.

Requisitos para adquirir uma franquia Ortobom

Para adquirir uma franquia Ortobom, é necessário fazer investimentos que, comparados a outras empresas de mesmo porte, são significativamente baixos. Dessa forma, hoje falaremos também sobre isso, com muitas informações e números exatos para que você saiba bem no que está investindo!

Assim, considera-se importante avaliar os seguintes números e exigências da franqueadora:

Investimento inicial: R$1.000,00/m 2

Capital de Giro mínimo: aproximadamente R$ 30 mil, que representa o valor das despesas operacionais da loja em 1 mês

Taxa de franquia: R$ 50 mil

Taxa de Royalties: 5% sobre o faturamento

Faturamento médio mensal: Franquia de rua: entre R$ 40 mil e R$ 80 mil; Franquia de shopping: entre R$ 150 mil e R$ 300 mil

Margem de lucro sugerida: 37% sobre o faturamento bruto

Número de funcionários: um consultor para cada R$ 25 mil de vendas

Área: entre 80 m 2 e 120 m 2

Tempo do retorno do investimento: entre 12 e 18 meses

Como adquirir uma unidade franqueada da Ortobom?

Para adquirir uma unidade da Ortobom, é necessário que você siga os seguintes passos:

Primeiramente, faça o cadastro no site da franqueadora

Em segundo lugar, aguarde que um consultor entre em contato, e explique todo o negócio da franquia. Aproveite este momento para perguntar as suas dúvidas.

Logo após, a franquia irá realizar uma análise de proposta de franqueado, considerando, o local em que você pretende abrir a unidade, a sua capacidade de investimento, o seu perfil empreendedor, o seu conhecimento em gerenciamento de empresas.

Se você for aprovado na análise da franqueadora, ela irá encaminhar cópia da COF (Circular de Oferta de Franquia) e uma proposta de contrato de franqueamento.

Faça a análise minuciosa da COF e se necessário peça ajuda especializada para entender como funciona a franqueadora e entender os dados informativos.

Avalie também a Proposta de Contrato de Franqueamento e peça ajuda se necessário. Não esqueça de sempre tirar as dúvidas que surgirem com a franqueadora.

A partir da assinatura do Contrato de Franqueamento, a franqueadora começa a dar suporte para desenvolver o projeto arquitetônico, escolha do espaço físico a ser ocupado, treinamentos de operações e processos, gestão comercial, proposta de inauguração da unidade, entre tantas outras opções de suporte oferecidas.

Quais benefícios a franqueadora oferece?

Antes de tudo, saiba que ao adquirir uma franquia Ortobom, você terá os seguintes benefícios:

Rápido retorno do investimento

Comercializar produtos de qualidade e exclusivos

Contar com a história da marca, juntamente com mais de 1.500 franqueados

Obter suporte sempre que necessário

Estar representando uma marca líder no mercado de colchões.

Realizar vendas de colchões em até 15 vezes e receber em 30 dias

Consignação de estoque e showroom

Sua loja física em um e-commerce

Sistema de gestão exclusivo para franqueados

Participação de eventos da franquia

Marketing da sua loja na televisão e em mídias online

Suporte de marketing para campanhas

Consultorias de vendas

Suporte para vendas

Agora que você sabe um pouco mais sobre a Franquia Ortobom, faça a escolha acertada e garanta a sua lucratividade desde o começo. São muitas as vantagens de ser um franqueado Ortobom, por isso, invista com segurança e qualidade nos produtos que está vendendo!

Por fim, pense sobre o trabalho em uma franquia que produz itens indispensáveis para a saúde dos mais diversos públicos, afinal, todos precisam de um bom colchão para garantir a melhor noite de sono.

Além disso, é fundamental contar sempre com boas opções no mercado para que isso seja possível, assim, ao abrir uma franquia Ortobom na sua região, estará facilitando e muito a vida das pessoas que moram no local!