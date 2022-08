Franquias de academia: saiba quais as opções mais lucrativas do mercado

O ramo de franquias de academia continua em franco desenvolvimento no mercado, sendo altamente lucrativo. Por isso que hoje, nós vamos indicar quais as opções mais lucrativas de franquias de academia.

Opções lucrativas de franquias de academia

Na sequência apresentamos algumas opções de franquias de academia que são altamente lucrativas para pensar em investir no setor.

Mormaii Fitness

A franquia possui mais de 40 anos de história, e tem como objetivo principal, proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Ademais, a empresa é considerada a maior marca de esportes livres do Brasil, sendo que em 2012, produziu o projeto Mormaii Fitness, com a intenção de aumentar o desempenho esportivo e a capacidade física das pessoas.

Sendo assim, possui um método exclusivo de treinamento fundamentado em 4 pilares: pilates, treino funcional, cardio e a Five Konzept, uma técnica alemã exclusiva no Brasil.

Então, observe os dados apresentados pela franqueadora:

Investimento Inicial: a partir de R$ 377.500,00

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 52

Estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses

Previsão de faturamento anual: R$ 700.000,00

Projeção de lucro líquido mensal: entre R$ 12.000,00 e R$ 55.000,00

Previsão de equilíbrio das contas: a partir de 3 meses

Cross Experience

A franquia é a maior rede de treinamento funcional do Brasil. Então, possui mais de 500 unidades franqueadas, em 26 estados do Brasil. Ademais, atualmente atende mais de 60.000 alunos.

Possui metodologia com foco em emagrecimento e personalizada para qualquer pessoa, independente do peso ou idade. Além disso, oferece treino inclusivo e adaptável, com aulas de 50 minutos. Adem, se utiliza de desafios, acompanhamento, orientações nutricionais e suplementação adequada.

Observe os dados apresentados pela franqueadora:

Investimento Inicial: a partir de R$ 72.000,00

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 52

Estimativa de retorno do investimento: a partir de 12 meses

Smart Fit

A empresa teve seu início no ano de 2009, oferecendo serviços de academia, com o que há de melhor em equipamentos, arquitetura e decoração. Ademais, teve como diferencial, o preço cobrado na mensalidade, que dividiu as academias voltadas para a classe A, e com academias de bairro.

Tornou-se franquia a partir de 2011, e possui mais de 600 unidades franqueadas distribuídas em todo o Brasil, e 400 unidades na América Latina.

Observe os dados apresentados pela franqueadora:

Investimento Inicial: a partir de R$ 3.800.000,00

Taxa de Franquia: R$ 100.000,00

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 52

Estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses

Royalties: a partir de 5% do faturamento mensal

BlueFit

A empresa teve início em 2015 na cidade de Santo André (SP), tornando-se franquia em 2016. Então, hoje possui 85 unidades franqueadas em 8 estados brasileiros.

Ademais, em suas unidades franqueadas oferece:

Artes marciais: jiu-jitsu, muay thai, boxe, boxe chinês, b-fight, kickboxing e judô.

Ginastica e dança



Oferece ao franqueado a possibilidade de retrofit, ou seja, para quem já tem uma academia, transformá-la em uma unidade franqueada. Para tanto é preciso uma área física de 1.000 m², tendo avaliação dos equipamentos, sendo que o investimento inicial é de R$ 800.000,00.

Sendo assim, outra opção é abrir uma nova unidade, com auxílio na escolha do ponto comercial, assessorando toda a implantação, compra de equipamentos com condições exclusivas, projeto arquitetônico, sistema, entre outras assessorias. Para tanto o investimento inicial é de aproximadamente R$ 2.500,000,00

Contours

A franquia surgiu em 1998 nos Estados Unidos, tendo mais de 500 unidades franqueadas em 18 países. No Brasil, está desde 2005, e já possui mais de 20 unidades.

A franquia é voltada para o público feminino, com horários flexíveis e um conceito de circuito funcional de 30 minutos. Entre os serviços oferecidos tem-se: ginástica, circuito funcional, pilates, yoga e atividades específicas para a 3ª idade.

Possui como diferencial um espaço kids, para que as mães levem os seus filhos, enquanto realizam suas atividades físicas.

Observe os dados apresentados pela franqueadora:

Investimento Inicial: a partir de R$ 350.000,00

Taxa de Franquia: R$ 70.000,00

Necessidade de capital de giro: R 60.000,00

Necessidade de funcionários: 7

Faturamento bruto médio mensal: R$ 60.000,00

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 52

Lucro líquido mensal: entre 20% e 30%

Estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses

Royalties: R$ 3.000,00 mensais

Taxa de publicidade: 947,00

Estas são apenas algumas das melhores franquias para investir e lucrar no mercado.