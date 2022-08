Franquias de alimentação saudável – Notícias Concursos

Quando pensamos em franquias de alimentação saudável, logo achamos que só deve ter saladas e refeições sem sabor. Porém, você está muito enganado se ainda acredita nisso! E, por isso, hoje vamos dar algumas opções para você adquirir franquias de alimentação saudável para lucrar com muito sabor e receitas deliciosas!

Sabemos bem que, atualmente, a busca pela alimentação saudável faz parte da vida das pessoas que procuram estar com a saúde em dia. Essa é uma nova onda que veio para ficar, pois a alimentação saudável está fazendo parte da rotina das pessoas muito mais do que o esperado.

Assim, não é porque você trabalha o dia todo que precisa descuidar da alimentação. Existem vários negócios que estão em expansão que podem ajudar você.

Quais franquias de alimentação saudável você pode adquirir para lucrar?

Existem opções interessantes de franquias de alimentação saudável que não possuem alto custo inicial e possibilitam que você tenha ganhos extraordinários. Assim, nós vamos apresentar para você algumas delas:

Mundo Verde

É a franquia mais conhecida da América Latina. Possui mais de 190 unidades somente no Brasil, além de outras também em Portugal. Entre os itens comercializados têm-se: produtos orgânicos, integrais, funcionais, sem glúten, suplementos e complementos alimentares. Somados aos produtos, possui livros para todos os gostos.

Aos franqueados, a empresa oferece: projeto arquitetônico, software para gerir o negócio, supervisão e treinamentos, equipe de nutricionistas, central de distribuição para compra de produtos com preços mais baixos.

O franqueado, para adquirir uma unidade, precisa considerar os seguintes números apresentados:

Taxa de franquia: R$ 65 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 100 mil;

Previsão de retorno do investimento: em torno de 36 meses;

Royalties: 5% sobre o faturamento mensal;

Fundo de Marketing: 1,5% sobre o faturamento mensal.

Boali

A franquia Boali, cujo nome significa “boa alimentação”, tem a proposta de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformando hábitos e fazendo o bem através da comida. Assim, quer ser sinônimo de comida gostosa, saudável, prática e acessível.

Tem como missão: Ser gente de verdade, fazendo comida de verdade e com um propósito de verdade. Assim, possui um cardápio diversificado, com ingredientes de qualidade, envolvendo uma grande variedade de saladas, bowls quentinhos, wraps, crepes, burritos, sucos e bebidas saudáveis, sobremesas e plant based.

O franqueado, para adquirir uma unidade, precisa considerar os seguintes índices apresentados:

Investimento mínimo: a partir de R$ 140 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: Não informado;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 36 meses;

Quantidade de unidades: 80 no Brasil e plano de expansão de 10 unidades nos Estados Unidos.

Snack Saudável

Teve início em Ji-Paraná, estado de Rondônia, a partir do desafio de criar lanches saudáveis para crianças. Surgiu, então, a ideia de produzir kits de alimentação contendo: fruta, bebida natural e um carboidrato, na medida certa. Além disso, a empresa também atende pessoas com intolerância ao glúten e lactose.

Dessa forma, oferece os seguintes produtos: kits de lanches saudáveis, kits escolares e empresariais, kits para eventos, snack bolos, snack aniversário, snack sports, snack cantina e boxes saudáveis.

O franqueado, para adquirir uma unidade, precisa considerar os seguintes números:

Investimento mínimo: a partir de R$ 108 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: Não informado;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 36 meses;

Quantidade de unidades: 17.

Sucos S/A

A franquia foi criada em 2009, em Araçatuba, estado de São Paulo, onde hoje possui mais de 10 unidades no formato loja, container ou quiosque.

Possui amplo cardápio, com grande variedade de sucos naturais, vitaminas, sucos detox, sanduíches naturais, fondue, sucos de duplo sabor, sucos cremosos, salgados especiais, açaí, tapiocas doces e salgadas, salada de frutas e saladas especiais contendo base de salada, ingredientes, molhos, temperos e adicional de proteína.

O franqueado, para adquirir uma unidade precisa considerar os seguintes números apresentados pela franqueadora:

Investimento mínimo: a partir de R$ 224 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: Não informado;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 36 meses;

Quantidade de unidades franqueadas: 10.

A saber, essas são somente algumas das franquias de alimentação saudável existentes no mercado brasileiro. Afinal, o país é muito grande e todos os dias novos negócios estão surgindo!

Por fim, apenas observando estas franquias já dá água na boca, não é mesmo? Isso porque, com os cardápios existentes, é quase possível até sentir o cheiro dos produtos comercializados!

Apostar em uma franquia de alimentação saudável é uma boa opção de investimento e, além disso, você estará no meio destas gostosuras o dia todo! Certamente com o conhecimento trazido no post de hoje, você conseguiu o incentivo que precisava para dar início, finalmente, ao seu empreendimento neste ramo tão interessante!