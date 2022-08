Franquias de gestão de frota: conheça esse nicho e encontre opções rentáveis

Adquirir uma franquia de gestão de frota traz muitos benefícios e garantias para o empreendedor que trabalha com frotas de caminhões. Por isso que hoje, nós indicaremos como funciona este nicho de negócio e algumas opções rentáveis para o empreendedor.

Como funciona o nicho de gestão de frotas?

A gestão de frotas envolve a organização dos automóveis da empresa utilizados para transporte e coleta ou prestação de serviços. Então, para fazer a gestão de frotas é possível centralizando os dados como manutenção, consumo de combustível, quilometragem e rotas realizadas.

Aliás, para tanto, é preciso estabelecer estratégias e traçar planos tenham maior eficiência na empresa, reduzam os custos e os riscos. Então, a gestão de frotas não serve somente para empresas de ônibus e caminhões, pois a quantidade de automóveis não faz diferença.

Sendo assim, qualquer empresa que utilize automóveis para fazer entregas ou prestar serviços necessita de um bom gerenciamento de frotas.

Opções rentáveis de franquias de gestão de frotas

Apresentamos na sequência algumas opções de franquias de gestão de frotas para que você escolha a de sua preferência:

Contele Gestor de Frotas e Rastreador

A franquia foi fundada em 2003, e atende atualmente mais de 1.000 pequenas e médias empresas, onde há necessidade de soluções digitais a um preço acessível. Ademais, com soluções baseadas em nuvem oferece suporte e resultados, atuando em mais de 6 países, utilizando tecnologia de ponta.

Então, a franquia oferece o modelo de negócio home based, em que faz a prospecção de clientes em casa e agendamento de vistas para oferecer os produtos comercializados pela franquia: gestão de equipes e rastreador.

Sendo assim, observe os dados apresentados pela franqueadora:

Localiza Gestão de Frotas

A 48 anos no mercado, com unidades franqueadas nas principais cidades do Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai. A franquia oferece produtividade, qualidade e agilidade para clientes corporativos, cuidando de todo o ciclo de vida da frota de empresas, desde a compra e distribuição e manutenção, até a venda e renovação.

Assim, a empresa oferece carros personalizados, de diferentes marcas, modelos e cores, oferecendo serviços de gestão de frotas com uso intensivo de tecnologia digital e inteligência de dados.

A franqueadora não apresenta dados numéricos para análise.

Rastrek

A franquia atua no segmento de segurança de veículos, e disponibiliza as tecnologias mais avançadas para segurança e bloqueio do veículo.

Visa oferecer ao cliente, informações em tempo real sobre os automóveis, permitindo um controle de frota, agilidade na logística, na tomada de decisões, e assim reduz os custos no transporte e fiscaliza o uso da frota para atender as necessidades da empresa.

Está presente em mais de 7 países, possuindo mais de 600 clientes beneficiados com os serviços apresentados pela franquia, e mais de 1.000 unidades franqueadoras.

Observe os dados apresentados pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 1.390,00

Taxa de Franquia: R$ 15.000,00

Estimativa de faturamento mensal: R$ 5.300,00

Estimativa de Retorno do Investimento: não informado

Ponto Comercial: não é necessário

Royalties: não informado

Fundo de Propaganda: não informado.

Staytrack

A franquia tem mais de 15 anos de permanência no mercado, oferecendo tecnologias de ponta para a administração da logística, monitoramento e rastreamento de bens e pessoas.

Oferece ao franqueado um site personalizado, sistema de rastreamento, e sistema de ERP. Na questão do rastreamento, os franqueados possuem informações como: localização, histórico, relatórios, eventos, entre outras informações.

Tudo isso através do sistema ERP que realiza a gestão dos cadastros de clientes, bem como a administração financeira dos clientes, oferecendo cobrança automática e personalizada.

Observe os dados apresentados pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 4.900,00

Curso instalador: R$ 600,00 (com manual e certificado)

Taxa de Franquia: R$ 15.000,00

Estimativa de faturamento mensal inicial: R$ 5.000,00

Estimativa de faturamento mensal a partir de 12 meses: R$ 30.000,00

Ponto Comercial: não é necessário

Royalties: não informado

Fundo de Propaganda: não informado

Escolha a sua franquia de gestão de frotas, trabalhe em casa e tenha todas as facilidades oferecidas pelo suporte.