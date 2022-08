As franquias de turismo estão em alta, mas, para realizar investimentos neste ramo, é necessário conhecer a empresa e perceber em qual o empreendedor mais se adapta. Por isso que hoje, nós vamos indicar as melhores franquias de turismo para investir ainda este ano.

O investimento em franquias de turismo deve ser pautado no perfil da empresa, nos modelos de negócio e nas habilidades exigidas para o franqueado. Existem empresas que exigem que o franqueado possua experiência no mercado de turismo e outras que não exigem tal conhecimento anterior.

Você também precisa saber sobre a reputação da marca e ter uma visão mais acertada do funcionamento do negócio.

Franquias de turismo em alta para investir ainda este ano

Apresentaremos na sequência algumas franquias de turismo que estão em alta no mercado, para que você escolha investir ainda este ano:

CVC Brasil

A saber, a franquia está no mercado há mais de 50 anos e oferece ao franqueado somente o modelo de negócio de loja física, podendo ser instalada em ruas, hipermercados ou em shoppings. Sendo assim, está presente em toda a América Latina, sendo considerada a maior.

Pertencente ao Grupo CVC Corp, possui mais de 1.200 unidades.

Foi a primeira empresa de turismo a fretar aviões e investir num novo canal de distribuição com rede multimarcas de produtos turísticos, além de oferecer parcelamentos de viagens em 10 vezes sem juros.

Entre os motivos para ser um franqueado CVC tem-se:

Primeiro, o baixo investimento: a partir de R$ 160 mil, com parcerias em instituições financeiras;

Em segundo lugar, saiba que não cobra taxas de franquias e nem royalties;

Possui estimativa de retorno do investimento em até 28 meses;

Oferece diversos tamanhos de loja para a escolha do franqueado;

Oferece modelo de negócio consistente voltado para gerar resultados;

Possui força no mercado brasileiro.

Clube Turismo

A empresa teve início em 2003 e, em 2008, transformou-se em franquia através de um plano de expansão. Assim, foi pioneira ao lançar o formato de franquia de Agência de Viagens, que surgiu com a necessidade de oferecer um serviço exclusivo e de qualidade para os clientes.

A partir de 2010 a rede cresceu mais de 400%, sendo considerada a maior rede de microfranquias de turismo no Brasil. Atualmente, conta com mais de 560 unidades distribuídas por todo o país.

Oferece aos franqueados dois modelos de negócio: home based e lojas.

Os números para se obter uma franquia home based são:

Taxa de franquia: R$ 6.900;

Previsão de retorno do investimento: entre 1 e 12 meses;

Taxa de propaganda: não é cobrada;

Taxa de royalties: 2,5% sobre o faturamento bruto mensal;

Os números para se obter uma franquia loja são:

Taxa de franquia: entre R$ 23 mil e R$ 30 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses;

Necessidade de espaço físico de loja: entre 50 e 70 m 2 ;

Capital para instalação: entre R$ 20 mil e R$ 35 mil;

Necessidade de capital de giro: entre R$ 30 mil e R$ 40 mil;

Taxa de propaganda: R$ 300;

Taxa de royalties: R$ 300.

Flyworld Viagens

A franquia possui mais de 30 anos dedicados a transformar empreendedores em realizadores de sonhos. Oferece aos clientes um mix de serviços como: viagens nacionais e internacionais, cruzeiros, intercâmbios, hotéis, passagens aéreas e assessoria com vistos consulares.

Conta com 25 unidades em todo o Brasil e apresenta somente o modelo de negócio de loja de rua, com investimento inicial diferenciado dependendo do número de habitantes da cidade:

Menos de 100 mil habitantes, é R$ 18.250;

Entre 101 mil e 600 mil habitantes, é R$ 24.500;

Já acima de 600 mil habitantes o valor é R$ 29.500.

Vai Voando

A franquia iniciou suas atividades em 2009, com a ideia de democratizar o turismo no Brasil, oferecendo pacotes em 12 vezes parcelados no boleto, sem consulta ao SPC. Estava voltada para os públicos C, D e E e contava com os vários serviços de uma agência de viagens.

Oferece ao franqueado somente o modelo de negócio de loja de rua, com investimento inicial de R$ 12 mil e não inclui a reforma do local para se adequar à marca.

O suporte oferecido ao franqueado envolve: gestão de rede, central de relacionamento, capacitação, marketing e ajuda na escolha do local do ponto de venda.

Além disso, quem for franqueado da Vai Voando, pode trabalhar com todos os parceiros do Grupo Flytour.

Por fim, no post de hoje você conheceu algumas franquias muito interessantes para trabalhar com o setor de turismo! Dessa forma, veja como uma opção lucrativa e que está voltando a ficar aquecida no mercado, pois, com o retorno das viagens neste pós-pandemia, muitas pessoas voltaram a sair e marcar passeios e compromissos em outras cidades!

Assim, esperamos que você tenha se inspirado e comece seu próprio negócio o quanto antes!