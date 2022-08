As franquias do setor de outros negócios estão agrupadas juntamente com o setor de serviços, e desta forma não possui a visibilidade necessária. Por isso que hoje, nós vamos indicar algumas franquias de outros negócios, para que você conheça opções rentáveis para investir.

Conheça franquias do setor de outros negócios para investir

Na sequência, apresentaremos franquias do setor de outros negócios para que você opte por aquela que mais se identificar. Avalie as informações de cada uma e veja qual pode ser a mais interessante para se tornar um franqueado.

Expense Reduction Analysts – ERA Brasil

A franquia é a maior em Business Strategy, Eficiência Operacional e Gestão Empresarial, estando presente em mais de 35 países e possui mais de 700 consultores.

Durante o tempo de sua existência, cerca de 30 anos, foram entregues mais de 30 mil projetos nas mais variadas áreas de atuação: segurança patrimonial, matriz energética, logística integrada e tantos outros setores.

A franqueadora exige do franqueado conhecimento específico nas áreas de atuação, e oferece o aprimoramento de suas habilidades e a potencialização dos conhecimentos para operar no seu próprio negócio de consultoria ERA.

Para adquirir uma franquia no modelo de negócio home based, é necessário avaliar os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Primeiramente, o Capital de Instalação: entre R$ 30 mil e R$ 35 mil;

Em segundo lugar, a taxa de franquia: R$ 249.500;

Logo após, tem-se uma estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses;

Taxa de propaganda: 3% sobre o faturamento bruto mensal;

Por fim, há uma taxa de royalties de 17% do faturamento bruto mensal.

Acqio

A franquia é uma empresa que tem como ramo de atividade as melhores soluções de pagamento para o varejo brasileiro. Assim, oferecem serviços de soluções de captura, transações eletrônicas, produtos de crédito, serviços para gestão entre tantos outros.

Possui mais de 868 unidades em todo o Brasil.

Assim, ao franqueado, cabe realizar o atendimento consultivo e presencial aos clientes em potencial, através de um canal exclusivo e dedicado.

Dessa forma, para adquirir uma franquia no modelo de negócio home based, é necessário avaliar os seguintes números oferecidos:

Primeiro, o capital de giro: R$ 4 mil;

Em segundo lugar, a taxa de franquia: R$ 8 mil;

Logo após, a estimativa de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses;

Taxa de propaganda: 3% sobre o faturamento bruto mensal;

Taxa de royalties: 6% do faturamento bruto mensal.

Medição – Soluções Metrológicas Integradas

A franquia desenvolve soluções para as necessidades metrológicas do mercado. Assim, os clientes são empresas que atendem à legislação ou possuem certificações na área de qualidade (ISO 9001) e ambiental (ISO 14.000), entre outras.

As atividades da empresa se voltam para fabricar e calibrar os instrumentos de medição e, assim, garantir que não haja perdas de matérias primas para, dessa forma, aumentar a lucratividade.

A empresa está presente no Brasil e no exterior realizando serviços de acordo com as normas nacionais e internacionais.

Ao franqueado serão oferecidos treinamentos, suporte especializado, consultoria de campo, manuais de operação, softwares de gestão, entre outros tipos de suporte.

Para adquirir uma franquia no modelo de negócio loja, é necessário avaliar os seguintes números oferecidos:

Capital para instalação: entre R$ 94 mil e R$ 235 mil;

Capital de Giro: entre R$ 15 mil e R$ 40 mil;

Taxa de franquia: entre R$ 40 mil e R$ 50 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 24 e 30 meses;

Necessidade de espaço físico: entre 90 m 2 e 200m 2 ;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 70 mil;

Taxa de propaganda: variável;

Taxa de royalties: 10,62% do faturamento bruto mensal + R$ 499 fixos mensais.

Space W

A franquia oferece serviços para empresas de todos os portes, que diminuem os custos, adicionam receita, avaliam segurança e concorrência no ambiente empresarial, com vistas ao desenvolvimento sustentável do mercado.

Assim, a empresa oferece: estrutura, escala, segurança e a autoridade de uma empresa. É fundamental saber sempre tudo que a marca pode ofertar para o franqueado, para que você não se surpreenda com novos gastos no caminho!

Dessa forma, para adquirir uma franquia no modelo de negócio home based, é necessário avaliar os seguintes números oferecido:

Capital de Giro: entre R$ 42 mil e R$ 80 mil;

Taxa de franquia: entre R$ 25 mil e R$ 50 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 9 e 24 meses;

Estimativa de faturamento médio mensal: R$ 70 mil;

Taxa de propaganda: não é cobrada;

Taxa de royalties: R$ 1.350 fixos mensais.

Agora que você já conhece algumas franquias que pertencem ao ramo de outros negócios, veja se essa é realmente a sua “vibe”, avalie os cenários, pense sobre seus investimentos e, assim, procure maiores informações para fazer o seu investimento!

Por fim, torne-se um franqueado no ramo de outros negócios e tenha garantia de sucesso e rentabilidade em seu empreendimento!