O carro popular mais vendido no Brasil em 2022 é o Hyundai HB20, sendo que o seu preço mínimo de venda é de R$ 76.690,00. Sendo assim, tendo esse valor em mente, é por isso que iremos, falar sobre as franquias mais baratas que um carro popular, como Hyundai HB20. Acompanhe!

Conheça as 5 franquias mais baratas que um carro popular

Apresentaremos na sequência 5 franquias mais baratas que um carro popular:

1. Mary Help

A franquia foi criada em 2011 e realiza a intermediação de diaristas e mensalistas para atuar em residências e empresas. Nos dias atuais, conta com 146 unidades em todo o Brasil, possuindo mais de 5.500 diaristas ativas.

Oferece serviços especializados de limpeza de residências e empresas, motoristas particulares, acompanhante de idosos e cuidadores de crianças. Para tanto, capacita os profissionais para a realização de cada uma das atividades.

O mercado tem potencial, pois apresenta alta demanda pelos serviços. Assim, existe falta de profissionais para a realização deles, tendo em vista que os setores de comércio, indústria e construção civil estão atraindo cada vez mais pessoas para a contratação.

Sendo assim, para investir na franquia Mary Help é preciso realizar um investimento inicial de R$ 40 mil, com estimativa de retorno do investimento entre 12 e 14 meses.

2. Rede Elétrica Solar

Possui mais de 9 anos de atuação no mercado brasileiro de energia renovável. Conta com 15 unidades no Brasil e com perspectiva de finalizar 2022 com mais 50.

A saber, tem como objetivo oferecer soluções completas de energia fotovoltaica com responsabilidade e eficiência. Assim, superou as expectativas dos clientes, transformando vidas, preservando o meio ambiente e agregando valor à comunidade em que está presente.

Oferece ao franqueado os seguintes modelos de negócio: loja, store in store e home office.

Até o presente momento já instalou 32 mil painéis solares e está em franca expansão. Entre os produtos oferecidos, tem-se: Energia solar para residências e empresas, fazendas fotovoltaicas e energia solar para zonas rurais.

Para investir na franquia Rede Elétrica Solar é preciso realizar um investimento inicial de R$ 35 mil, com estimativa de retorno do investimento em 6 meses.

3. GOU Odonto

A franquia teve início em 2012 e oferece os serviços de clínica odontológica, possuindo mais de 130 unidades no Brasil. Entre os principais serviços oferecidos estão: raio-x digital, clareamento dental com luz de LED, implantes dentários e alinhadores dentários invisíveis.

Referência no mercado nacional, é reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising da ABF desde o ano de 2013. Esse selo leva em conta a satisfação de quem abre uma unidade da empresa.

Ao franqueado, oferece os modelos de negócio: clínicas odontológicas ou conversão de clínicas.

Para investir na franquia GOU Odonto é preciso realizar um investimento inicial de R$ 30 mil, com estimativa de retorno do investimento em 3 meses.

4. Vai Voando

A franquia existe há mais de 12 anos e funciona como uma agência de turismo com foco em clientes das classes C e D. Pertence à empresa BeFly, entrando para o modelo de negócio de franquias em 2019. Assim, possui mais de 200 unidades.

Entre os serviços oferecidos pela franquia, tem-se: passagens rodoviárias, hospedagem, pacotes de viagens e ingressos para shows. Dessa forma, apresenta a opção de pagamento antecipado, para financiar os pacotes de viagens, através de boletos bancários, sem consulta ao SPC ou Serasa, além de opção de pagamento parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito.

O franqueado pode trabalhar com os produtos oferecidos pela franquia, bem como os que são ofertados pela própria BeFlay.

Para investir na franquia Vai Voando é preciso realizar um investimento inicial de R$ 17 mil, com estimativa de retorno do investimento em média de 8 meses.

5. Ceopag

A franquia foi criada em 2018, funcionando como uma fintech de meios de pagamento, sendo que possui 690 unidades no Brasil.

Oferece serviços de maquininhas de cartão, links de pagamentos e aplicativos delivery.

Para investir na franquia Ceopag é preciso realizar um investimento inicial de R$ 10 mil, com estimativa de retorno do investimento entre 3 e 6 meses.

Estas são apenas 5 opções de franquias mais baratas do que um carro popular dentre as tantas existentes no mercado.

Por fim, hoje procuramos apresentar franquias de diferentes ramos de atuação, para não dar a ideia de que somente em um ramo de atuação é que as empresas são mais baratas!

Veja qual parece ser a mais interessante e rentável para você, sempre pensando em seus objetivos e em como gostaria de trabalhar para chegar até o seu sonho de ser um empreendedor.

Assim, com as informações aqui passadas, certamente será mais fácil planejar e identificar as melhores oportunidades de mercado para abrir sua empresa. Desejamos boa sorte em seu caminho!