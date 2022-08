O negócio de franquias é muito lucrativo, mas nem sempre o empreendedor possui dinheiro suficiente para abrir um grande empreendimento. Por isso que hoje, nós vamos dar sugestões de franquias para gastar pouco e ganhar muito.

Quem abre uma franquia sabe que pode contar com toda a expertise da marca, bem como começar com um negócio já consolidado no mercado além de, quem sabe, ter muito reconhecimento pelos clientes. Assim, esse é o primeiro passo para ganhar muito, mas é preciso reduzir os gastos iniciais para obter maior rendimento.

Conheça franquias para quem quer gastar pouco e ganhar muito

Apresentamos na sequência algumas de tantas franquias existentes no mercado para investir pouco e ganhar muito. Procuramos apontar franquias de ramos diferenciados, para que você se identifique com um ramo de atuação e comece seu negócio. Confira cada uma, avalie as opções e seu rendimentos e tome a decisão mais acertada de acordo com o que você procura:

Drs. Protect

A franquia se volta para oferecer produtos diferenciados para pequenos empresários e, assim, solucionar problemas cotidianos em empresas de pequeno porte. Entre os produtos ofertados tem-se:

Tecnologia: máquinas de cartão de crédito, sistemas de gestão (ERP), sistemas de alarme e monitoramento e app protect;

Benefícios: Planos de Saúde e Odontológico, Previdência Privada, vale alimentação, vale transporte e vale refeição;

Ferramentas financeiras: consórcios, créditos consignados e financiamentos;

Seguros de todos os tipos: empresarial, vida e convenções coletivas, Garantia, Auto e Frota, Riscos de Engenharia, Responsabilidade civil, D&O, Condomínio, Imobiliária, Transportes, Agronegócios, Educacional, residencial, pet, aluguel (fiança) entre tantos outros.

Observe os números da franquia:

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 14;

Investimento inicial: a partir de R$ 8 mil;

Previsão de faturamento médio: R$ 8 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 18 meses.

Bellaza

A franquia oferece serviços de comercialização online de cosméticos e maquiagens no Brasil. Com mais de 50 marcas nacionais e internacionais, reconhecidas no mercado, se consolidou como sendo uma marca de valor no ramo.

Ao franqueado, oferece:

Site personalizado com todos os produtos oferecidos pela marca;

Auxílio na construção do site e administração do negócio;

Baixo custo, pois não é necessário ter estoque de produtos e nem loja física.

Assim, é de responsabilidade do franqueado divulgar o site e realizar as vendas. A franqueadora fica responsável pela logística de entrega do produto, e realiza o pagamento dos franqueados que representam uma porcentagem do valor das vendas mensais.

São mais de 15 franqueados no Brasil com média mensal de faturamento em torno de R$ 5 mil.

Observe os números da franquia e saiba como pode ser interessante escolher esse negócio para ser sua fonte de renda:

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 15;

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil;

Previsão de faturamento médio: R$ 5 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Vital Pet

O mercado pet brasileiro está em 3º lugar no mundo em faturamento. De acordo com dados do IBGE, são mais de 50 milhões de cães e 22 milhões de gatos de estimação no Brasil. Estes dados garantem que o setor está em crescimento e atento ao bem-estar animal.

A franquia se volta para oferecer serviços médicos e atendimentos para os pets de estimação, através do Plano de Saúde Pet.

Observe os números da franquia:

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 9;

Investimento inicial: a partir de R$ 23 mil;

Previsão de faturamento médio: Não informado;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 30 meses.

Maria Brasileira

É a maior franquia de limpeza residencial do Brasil e também da América Latina, possuindo mais de 415 unidades franqueadas somente em nosso país. Além disso, está em plena expansão pelo território brasileiro.

Quem não quer uma casa limpa e organizada? Esta é a função da franquia, levar pessoas de confiança e caprichosas para limpar residências e empresas.

Cabe ao franqueado organizar pessoas responsáveis para fazer a limpeza e prospectar clientes. Além disso, é possível que seja feito o acompanhamento das atividades realizadas nas casas.

Observe os números da franquia:

Quantidade de unidades franqueadas no Brasil: 415;

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil;

Previsão de faturamento médio: R$ 50 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 15 meses.

Agora que você já sabe quais as franquias para gastar pouco dinheiro e ganhar muito, comece agora mesmo a se organizar para adquirir a sua própria franquia e ser reconhecido em sua cidade!

Por fim, esperamos ter contribuído para que a sua busca tenha iniciado. Escolha uma empresa e comece a mudar a sua vida hoje mesmo, pois, investir pouco e ter a possibilidade de lucrar uma quantia considerável é mais do que um sonho: pode ser sua realidade!