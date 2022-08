Você adora acompanhar as tendências de moda e vestuário? Está sempre ligado no que se refere à moda? Então este artigo é feito para você. Pois hoje, nós vamos dar 4 ideias de franquias para investir em vestuário.

É muito comum na cultura do brasileiro estar sempre passeando nos shoppings, visitando lojas e experimentando as roupas que estão em alta na moda. Além disso, é recorrente também passear pelas lojas virtuais e conhecer roupas diferentes e tendências em acessórios.

Assim, confira conosco algumas empresas focadas no ramo de roupas para empreender:

4 ideias de franquias para investir em vestuário

Apresentaremos, na sequência, 4 ideias de franquias para que você aproveite o crescimento do setor e invista em vestuário.

Recco Lingerie

A empresa foi criada em 1979 e, desde lá, vem estabelecendo fidelização das clientes com a marca. A franquia, hoje, oferece comercialização de moda íntima e casual para cada momento da vida da mulher.

Os diferenciais da empresa que garantem a obtenção dos seus elevados números de comercialização são:



Certificação de qualidade ISSO 9001, que favorece a gestão eficiente dos processos e investimentos constantes em qualidade e excelência;

Marca consolidada e com reconhecimento em todo o Brasil;

Existência de eficiência e tecnologia de ponta nos processos de fabricação;

Mix de produtos completo e mais consistente do mercado.

Além das franquias, a empresa possui lojas próprias que funcionam como laboratório de operações de vendas no varejo. Ainda, a marca conta com uma cultura que prioriza o desenvolvimento de pessoas e respeito ao ser humano.

Para adquirir uma unidade da Recco, é preciso que o empreendedor considere os números apresentados pela franqueadora:

Número de unidades franqueadas no Brasil: 31;

Investimento inicial: a partir de R$ 390 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 48 e 60 meses.

Uza

A empresa surgiu em 2001 com o propósito de comercializar calçados femininos voltados para a mulher contemporânea, com um design sofisticado e único. Em 2013, a marca focou em vendas no e-commerce, com o propósito de aumentar os mercados de atuação.

Já em 2016, investiu no sistema de franquias, a partir da abertura de uma flagship store em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim.

Assim, a empresa possui 61 unidades franqueadas no Brasil, 800 lojas multimarcas no Brasil e exterior e ainda atende no e-commerce.

Seja qual for a forma de negócio da rede, todas trazem a identidade da marca, presente nos projetos arquitetônicos das lojas, na forma de exposição do produto e na iluminação adequada. Estas características são específicas para que a mulher experimente os calçados e a experiência se converta em compras. Afinal, o calçado feminino remete à demonstração de poder e desejo.

Para adquirir uma franquia, é preciso que o empreendedor considere os números apresentados pela marca:

Número de unidades franqueadas no Brasil: 61;

Investimento inicial: a partir de R$ 500 mil, envolvendo todas as taxas, mobiliários, softwares de gestão, marketing, infraestrutura e estoque inicial;

Previsão de retorno do investimento: em média de 36 meses;

Possibilidades de lucro mensal: entre 8% e 12%;

Royalties: inclusos no produto.

Forum

A franquia oferece comercialização de roupas masculinas e femininas com tendência contemporânea, jovem, sofisticada e cool. Em cada temporada de verão e inverno apresenta looks repletos de personalidade.

É a marca mais comentada quando se pergunta sobre vestuário no Brasil e possui vários prêmios, além de ser bem admirada no segmento de moda.

Seus clientes são pessoas pertencentes às classes A e B, sendo usado como referência quando o assunto é estilo.

Para adquirir uma franquia, é preciso que o empreendedor considere os números apresentados pela franqueadora:

Número de unidades no Brasil: 19;

Investimento inicial: Não informado;

Previsão de retorno do investimento: Não informado.

Hering Store

A empresa possui mais de 140 anos de história em Blumenau/SC, se consolidando como sendo um dos maiores nomes de design de vestuário do Brasil. Já conquistou mais de 90% dos brasileiros pela sua qualidade.

Atualmente possui mais de 25 anos no ramo de franquias e é reconhecida em todo o país, além de contar com 20 unidades na América Latina.

Para adquirir uma franquia, é preciso que o empreendedor considere os números apresentados:

Número de unidades franqueadas no Brasil: 660;

Investimento inicial: a partir de R$ 260 mil;

Previsão de retorno do investimento: Não informado.

Por fim, acreditamos ter contribuído para que você decida em qual ramo de atuação gostaria de realmente investir. Uma coisa é certa: sempre haverá público interessado nos seus produtos, afinal, quem não ama uma roupa diferente, estilosa e de grande qualidade, não é mesmo?

Sendo assim, boa sorte em sua jornada!