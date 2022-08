Você já cansou de ser funcionário de uma empresa convencional? Quer abrir o seu próprio negócio em casa e não sabe como? Hoje, nós vamos ajudar a encontrar as melhores opções de franquias para trabalhar em casa. Assim, vamos te ajudar a decidir pela melhor opção dentro do seu perfil de empreendedor.

Descubra as melhores opções de franquias para trabalhar em casa

Para trabalhar sem precisar sair do conforto do seu lar, existem dois modelos de franquias que são mais adequadas: as home office e as home based:

Home office: você realiza todo o trabalho da franquia sem sair de casa. Para tanto, é preciso organizar um espaço para que você trabalhe sem distrações.

Home based: você realiza parte das atividades da franquia em casa e parte das atividades na rua, conversando com clientes, fechando parcerias e negócios, realizando serviços (no caso de prestação de serviços) entre outros.

Na sequência, apresentaremos franquias para você trabalhar em casa, considerando os diversos ramos de atuação delas:

Achei no Pão

A franquia tem como foco de negócios comercializar espaços de publicidade em sacos de pão personalizados. Dessa forma, as marcas dos negócios locais fazem anúncios nos sacos de pão que são entregues para as panificadoras parceiras.

Cabe ao franqueado fazer a prospecção dos clientes, mantendo contato e gerenciando pedidos. À franqueadora cabe produzir os sacos de pão com os anúncios comercializados.

É um modelo de negócio home based, com capacitação da franqueadora para a prospecção dos clientes e o gerenciamento das operações.

Assim, para investir na franquia, é necessário que o empreendedor avalie os seguintes números oferecidos pela empresa:

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 5 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 2 e 4 meses.

Aprova Crédito

A franquia oferece serviços de soluções financeiras, sendo que a franqueadora possui parcerias com as principais instituições financeiras do país. Sendo assim, possibilita ao empreendedor oferecer as melhores opções de crédito para seus clientes.

Entre os serviços financeiros oferecidos, tem-se: empréstimos, portabilidade e refinanciamento, financiamentos, consórcios, capital de giro, maquininhas de cartão, seguros e tantos outros.

Assim, para investir na franquia, é necessário que o empreendedor avalie os seguintes números:

Investimento inicial: a partir de R$ 16 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 10 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 4 e 18 meses.

Camerite

A franquia oferece serviços de monitoramento utilizando inteligência artificial. Assim, a empresa possui uma plataforma e um aplicativo de monitoramento que oferece aos franqueados uma alternativa com alta tecnologia para os seus clientes.

Sabendo disso, para investir na franquia é necessário que o empreendedor avalie os seguintes índices:

Investimento inicial: a partir de R$ 25 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 2.300;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Limpeza com Zelo

A franquia oferece serviços de limpeza e manutenção profissional, seguindo os rígidos padrões de protocolos de limpeza existentes no mercado. Assim, os franqueados podem realizar qualquer tipo de limpeza e possuem suporte necessário dado pela empresa.

Assim, para investir na franquia, é necessário que o empreendedor avalie os seguintes números oferecidos pela marca:

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: R$ 15 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 12 e 18 meses.

Orgânica

A franquia comercializa cosméticos de origem 100% vegetal: cremes, perfumes, shampoos, condicionadores, esfoliantes, acessórios para banho entre outros. Assim, são produtos exclusivos para o corpo e rosto, com baixos preços de comercialização. Atuando no segmento de beleza e estética, procura atender as clientes que buscam por produtos veganos e que não realizam testes em animais.

Dessa forma, para investir na franquia, é necessário que o empreendedor avalie os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 29 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: a partir de R$ 5 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 4 e 5 meses.

Rap Chef

A franquia comercializa marmitas congeladas, com a presença de diversas receitas da culinária brasileira e de outros países. Oferece também massas, peixes e comida vegetariana.

A empresa realiza toda a produção das marmitas e cabe ao franqueado fazer a venda em sua região de atendimento, junto com a entrega dos produtos.

Assim, para investir na franquia, é necessário que o empreendedor avalie os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil;

Previsão de faturamento médio mensal: entre R$ 8 mil e R$ 9 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 6 e 12 meses.

Por fim, fica nítido que o trabalho a partir de casa já deixou de ser um sonho, não é mesmo? Muitas são as opções para iniciar seu negócio e ter uma qualidade de vida melhor!