Frubana divulga vagas de emprego; veja os cargos

A Frubana, conhecida por seu comércio de frutas, anunciou a contratação de novos funcionários em cidades ao redor do país. Será necessário que qualquer parte interessada se familiarize com o perfil da empresa e atenda a todos os critérios aplicáveis antes de se candidatar a uma posição. Os empregos abrangem uma variedade de níveis organizacionais e estão disponíveis em várias localidades. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações necessárias.

Frubana divulga a contratação de novos colaboradores

Um mercado de alimentos on-line chamado Frubana, tem como objetivo tornar a compra de produtos da América Latina muito mais acessível a consumidores de várias regiões que englobam o mundo todo. Devido à sua presença em vários países diferentes, a empresa liga fornecedores locais a produtores.

Um ano de experiência será necessário para alguns empregos e habilidades profissionais específicas da função. Além de remuneração fixa e contratos para cargos efetivos, a companhia oferece aos seus colaboradores vários benefícios, podendo incluir vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

Como anunciado através da plataforma InfoJobs, as seguintes colocações estão disponíveis para inscrição:

Assistentes de Logísticas — São Paulo;

Vendedores Externos — São José dos Pinhais e Contagem;

Ajudantes para o Carregamento — São Paulo;

Operadores de Empilhadeira — Guarulhos;

Supervisores de Inventário — Barueri;

Auxiliares de Logística Reversa — Campinas;

Auxiliares de Operações — Guarulhos.

Veja também: MRV Engenharia abre NOVOS empregos pelo país

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte da equipe Frubana, devem atender às exigências mínimas e morar em regiões com vagas disponíveis. As fichas de cadastro podem ser acessadas por meio do site de participação.

Acompanhe todas as informações do Notícias Concursos.