Fui demitido, o que fazer? 9 dicas para superar essa situação (e conquistar seus objetivos)

Com a crise da covid muitas pessoas perderam seus empregos, visto que houve uma queda da atividade econômica brasileira, onde muitas empresas fecharam as portas. O desemprego no segundo trimestre de 2022 atingiu 10,1 milhões de pessoas, com uma taxa de 9,3%.

Para muitas pessoas este é um momento desesperador. Elas se veem ansiosas, sem uma perspectiva para o futuro, em um caminho sem volta. ademais, o pai de família tem filhos para sustentar, dívidas a pagar, e precisa voltar a ter uma renda para garantir o pagamento da conta de luz, água, aluguel, alimentação, etc.

Com a inflação em alta, a situação é ainda mais caótica. A perda de renda das famílias brasileiras vem crescendo exponencialmente. Todavia, o governo até tem tentado ajudar as pessoas em situação de pobreza, criando programas de transferência de renda como o Auxílio Emergencial, Brasil, Gás, entre outros.

O fato é que perder o emprego gera inúmeros problemas para as pessoas, que acabam por ficar preocupadas, sem esperanças de que as coisas melhorem. Aliás, felizmente, é possível superar essa situação e voltar a ter confiança em si mesmo e de que tudo dará certo. Veremos abaixo o que fazer ao ficar desempregado:

1 – Saiba por que foi demitido

Muitas pessoas no período da pandemia foram demitidas por cortes no orçamento da empresa, ou por que ela fechou. Mas há pessoas que perderam seu emprego por outras razões. em síntese, é preciso saber qual foi a sua falha, para que isso não aconteça novamente. Dessa maneira é possível apresentar um melhor trabalho no próximo emprego.

2 – Organize as suas finanças

Após ser demitido, a empresa deve pagar uma rescisão contratual ao empregado. Se for possível (se não tiver muitas contas a pagar), invista este dinheiro em seu crescimento profissional. Pode ser uma boa ideia participar de palestras, workshops, pós-graduação, ensino à distância, e cursos gratuitos. Em suma, procure se desenvolver pessoalmente.

3 – Aprimore seu currículo

Este é um momento onde é necessário sair em busca de um novo emprego. Portanto, é preciso atualizar seu currículo de forma a aproveitar a sua experiência no trabalho anterior. Aproveite seus novos conhecimentos ao fazer cursos para dar um maior valor ao seu trabalho e melhorar a sua empregabilidade.

4 – Aposte no networking

Construir uma rede de relacionamentos com colegas de profissão pode ser muito proveitoso para a sua carreira. Com o networking você troca experiências e abre portas para ser chamado por outras empresas. Dessa maneira, você se torna conhecido no mercado, pronto para exercer a sua profissão em outra organização.

5 – Utilize a internet para encontrar novas oportunidades

A internet é uma ótima ferramenta para encontrar novas oportunidades de emprego. Existem sites e plataformas de RH especializadas em recolocação profissional. Algumas páginas dispõe de inúmeras vagas da sua área de atuação em todas as regiões do país. Além disso, pode-se utilizar as redes sociais para entrar em grupos de discussão sobre a sua profissão, onde é possível encontrar vagas.

6 – Seja um microempreendedor

A princípio, muitas pessoas após perderem o emprego se vêem com a necessidade de voltar a ter renda e aproveitam a sua situação para montar o seu próprio negócio. É possível vender produtos e serviços na internet através de sites e plataformas de e-commerce. Ser um microempreendedor individual (MEI) pode ser a saída para o aperto financeiro.

7 – Faça um plano de carreira

Não é só por que o trabalhador foi demitido que sua carreira profissional acabou. É preciso avaliar a situação e buscar por novos objetivos e aspirações. Desse modo, coloque no papel onde deseja chegar e o que deve ser feito, estabelecendo metas e ações em busca de uma recolocação e de um maior desenvolvimento profissional.

8 – Procure emprego todos os dias

É preciso evitar a procrastinação. Não fique em casa sem ter o que fazer. Procurar emprego é uma tarefa diária que requer muita dedicação, empenho e disciplina. Felizmente com a internet ficou mais fácil enviar seu currículo para as empresas onde deseja trabalhar. Aliás, busque fazer o máximo de entrevistas possíveis.

9 – Pratique exercícios físicos

A atividade física garante uma mente saudável, calma e tranquila. Se não tiver dinheiro para fazer uma academia, faça uma caminhada em parques, praças, coloque seu corpo em movimento. Em conclusão, nestas horas também podem surgir ideias para novos projetos e objetivos profissionais.