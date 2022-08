Funai abre vagas de estágio

A Fundação Nacional do Índio (Funai) anunciou a abertura de vagas de estágio. As chances são para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas, com contratação imediata e, também, cadastro reserva. Os contratados serão alocados em diferentes unidades do órgão espalhadas em todo o país, nos estados de São Paulo, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal.

São elegíveis estudantes do ensino médio regular e dos cursos técnicos em administração, informática, agropecuária, meio ambiente, redes de computadores, secretariado, contabilidade e técnico em recursos humanos podem se inscrever. As oportunidades de nível superior são para alunos matriculados nos cursos de graduação de administração, gestão pública, recursos humanos, secretariado executivo, redes de computadores, direito, geografia, letras, gestão ambiental, serviço social, análise de sistemas ou sistemas de informação, antropologia, arquitetura e urbanismo, arquivologia, biblioteconomia, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, ciências sociais ou sociologia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, geodésia/cartografia, jornalismo, psicologia, design de ambientes, museologia, história, contabilidade e pedagogia.

De acordo com o edital, a jornada de estágio será 20h horas semanais e a bolsa auxílio varia de R$ 486,05 a R$ 787,98, mais o benefício de auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia útil de atividades, a depender do nível de escolaridade do selecionado.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 31 de agosto para efetivar sua candidatura pelo site https://www.superestagios.com.br/index/. Eles deverão passar, ainda, por uma prova online, composta por questões sobre língua portuguesa, conhecimentos gerais (informática, raciocínio lógico e atualidades) e conhecimentos específicos (questão indígena no Brasil, comportamento no trabalho e relacionamento interpessoal).

Não será cobrada taxa de participação.