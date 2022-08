A Fundação do Trabalho (Funtrab) inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas em Campo Grande (MS). As chances são destinadas a profissionais com diferentes perfis e níveis de experiência. O sistema disponibiliza oportunidades, também para outras cidades do entorno.

O destaque fica para o cargo de pedreiro, que reúne 86 postos de trabalho. Há, ainda, chances para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, ajudante de lanchonete, soldador, publicitário, profissionais químicos, cuidador de idosos, auxiliar de contabilidade, ajudante de pizzaiolo, ajudantes de estruturas metálicas, alinhador de pneus, analista contábil, analista de desenvolvimento de sistemas e motorista entregador.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino fundamental.

A lista completa de vagas disponíveis em Campo Grande e na região metropolitana ou cidades do interior pode ser acessada diretamente aqui.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer um dos cargos disponíveis deverão acessar o aplicativo MS Contrata+ para trabalhadores e realizar o agendamento.

Depois, basta comparecer, no dia e hora marcados, na sede da Funtrab, que fica localizada na Rua 13 de Maio, número 2773. O local funciona de segunda a sexta, das 7h30min às 17h30min. É importante que os candidatos estejam munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

