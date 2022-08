Fuvest 2023: assuntos de Língua Portuguesa cobradas na prova da USP

A disciplina de Língua Portuguesa está sempre presente nas provas dos vestibulares tradicionais e demais exames que visam a seleção de estudantes para ingresso em cursos de ensino superior.

No entanto, cada instituição apresenta seu estilo próprio nas provas, cobrando de forma diversificada os tópicos de Língua Portuguesa. Por isso, para se preparar para a prova do Vestibular Fuvest 2023, o ideal é observar o estilo da prova e os assuntos que mais são cobrados tradicionalmente.

Ao longo dos anos, o tópico mais presente nas questões da Fuvest de Língua Portuguesa é Interpretação Textual. Desse modo, é importante praticar leitura, compreensão e interpretação de texto durante a preparação para o exame. Os movimentos literários são outro tópico que ganha relevância das provas da Fuvest.

De acordo com o Manual do Candidato referente a esta edição do exame, serão cobrados também os seguintes assuntos:

Níveis de significação do texto (explícita e implícita, denotação e conotação);

Distinção entre variedades do português;

Norma ortográfica;

Morfossintaxe das classes de palavras;

Processos de organização da frase;

Citação de discursos (direto, indireto e indireto livre);

Organização do texto;

Estratégias de articulação do texto;

Recursos expressivos;

Intertextualidade.

Além disso, a prova apresentará também questões sobre Literatura Brasileira e Literatura Portuguesa, com foco nas escolas literárias e suas principais características.

Obras literárias

De acordo com a Fuvest, neste ano, será mantida a mesma lista de obras literárias cobradas na edição de 2022. Nesse sentido, para se preparar para as provas, os estudantes deverão ler as seguintes obras:

“Poemas Escolhidos”, de Gregório de Matos;

“Quincas Borba“, de Machado de Assis;

“Alguma poesia”, de Carlos Drummond de Andrade;

“Angústia“, de Graciliano Ramos;

“Mensagem”, de Fernando Pessoa;

“Terra Sonâmbula”, de Mia Couto;

“Campo Geral”, de Guimarães Rosa;

“Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meireles;

“Nove Noites”, de Bernardo Carvalho.

