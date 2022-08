Fuvest 2023: o que poderá ser cobrado na prova de Geografia?

Fuvest 2023: descubra alguns temas que poderão ser cobrados na prova de Geografia

A Fuvest, Fundação Universitária para o Vestibular, é uma organização responsável pela realização do vestibular da Universidade de São Paulo, a USP.

As últimas edições do vestibular contaram com mais de cem mil candidatos e e justamente por isso que, para garantir a sua aprovação, você não pode errar muitas questões na primeira fase.

Cada prova da primeira fase do vestibular da Fuvest é composta por 90 questões. Dessas, cerca de 10 questões pertencem à disciplina de geografia.

Além disso, perguntas sobre assuntos da geografia podem estar presentes também na segunda fase do vestibular. Isso ocorre em alguns cursos específicos, como Direito.

Dessa maneira, se você quer garantir um bom desempenho no vestibular, é importante que você direcione os seus estudos para os tópicos que provavelmente serão cobrados.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou uma lista com os assuntos de Geografia que, com base nas estatísticas de edições anteriores, possuem grandes chances de serem cobrados por questões da prova da Fuvest 2023.

Geografia na Fuvest: lista com os tópicos mais cobrados no exame

Globalização

Biomas brasileiros

Hidrografia

Urbanização

Sistema capitalista

Agronegócio

Blocos Econômicos

Atualidades

Problemas ambientais

Migrações internacionais

Recursos Minerais

Climatologia

Relevo brasileiro

Problemas ambientais

O processo de industrialização do Brasil

Cartografia

População

Geopolítica

Fontes de Energia

Dicas: o que esperar das questões de Geografia da Fuvest?

Você deve ter em mente que as questões de Geografia do vestibular da Fuvest são conteudistas e, dessa maneira, costumam cobrar do candidato o conhecimento de definições e termos específicos pertinentes ao assunto abordado.

Além disso, as questões também buscam associar um ou mais tópicos aos acontecimentos da atualidade.

Dessa maneira, é muito importante que você acompanhe jornais e noticiários para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo nos dias de hoje.