Ganhou um prêmio da loteria? Veja como garantí-lo

Todo mundo já pensou, ao menos uma vez, como seria ficar milionário ao ganhar um prêmio da loteria. Mas, você já pensou em quantas pessoas perdem os bilhetes premiados todos os dias ou ganham e nem vão buscar a premiação?

O que muitos não sabem, mas que o Notícias Concursos contará na matéria desta quarta-feira (03) é que existe uma maneira de garantir o saque do prêmio da loteria. Com ações simples, ninguém mais poderá resgatar o valor a não ser você.

Como garantir que ninguém resgate o prêmio da loteria no seu lugar

Primeiramente, é preciso colocar na parte de trás do bilhete, sua assinatura, nome, endereço e CPF. Há um campo específico para isso, que deve ser usado para não ter problemas futuros. Isso porque o bilhete oficial emitido pelas lotéricas ou no site oficial das Loterias Caixa, é um comprovante de aposta.

Ademais, esse comprovante é o “título ao portador”. Isso significa que é pessoal, bem como intransferível, se os dados forem preenchidos. Assim, caso tenha acertado as dezenas, mas perdeu ou foi roubado, você não recebe o prêmio. Entretanto, nenhuma outra pessoa poderá sacar no seu lugar. Talvez não sirva de consolo, mas pelo menos ninguém “afanará” o que teoricamente é seu.

Prêmios esquecidos

Diversos jogadores fazem as suas fezinhas, porém não conferem os bilhetes. É importante ressaltar que os vencedores têm o prazo máximo de 90 dias, contados da data da extração para reclamar a premiação. Dessa forma, se o dinheiro não for retirado, será repassado para o Tesouro Nacional. Então, os valores se destinarão a bancar programas governamentais, como o Fies.

O que fazer quando se ganha

Para premiações de valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores têm a opção do saque, seja nas lotéricas ou na agência da Caixa. Nas lotéricas, entretanto, depende da quantia disponível no local no momento. Por exemplo, se você for no comecinho do dia, os caixas estarão vazios ainda.

Mas, se o prêmio da loteria for maior que esse valor, só poderá ser reclamado em uma agência da instituição bancária. No entanto, deve-se comunicar previamente, ainda mais se a premiação for milionária.