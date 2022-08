Gestantes recebem enxoval no encerramento da Semana do Bebê em Penedo

Evento realizado no Theatro Sete de Setembro também concluiu a programação do Agosto Dourado

Cerca de 200 gestantes assistidas pela Prefeitura de Penedo por meio das secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social receberam nesta terça-feira, 30, o kit enxoval para seu bebê.

A distribuição de mais essa ação de assistência social preparada para atender quem mais precisa do poder público aconteceu no Theatro Sete de Setembro, onde Kelly dos Santos recebeu uma banheira e os demais itens que precisa para cuidar dos primeiros meses do seu quarto filho.

Kelly reside no povoado Pescoço, comunidade da zona rural distante cerca de 30 km da cidade. Ela e as demais beneficiadas foram levadas até o local do evento em transporte da Prefeitura de Penedo, mais uma prova do apoio incondicional do governo Ronaldo Lopes às famílias de baixa renda.

Todas as gestantes que participaram do encerramento da programação da Semana do Bebê e do Agosto Dourado têm acompanhamento pré-natal da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e são assistidas nos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

O trabalho conjunto também ofertou inscrição em programas sociais e palestra sobre a importância da amamentação materna, tanto para as crianças quanto para as mamães.

Antes do retorno para casa, a Prefeitura de Penedo serviu um lanche saudável para as mamães e crianças, mais uma missão cumprida pelo governo que faz do município destaque em assistência social em Alagoas.

