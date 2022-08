Gestão de tarefas: dicas interessantes

Neste conteúdo, apresentamos algumas dicas interessantes sobre gestão de tarefas para você analisar e colocar em prática o que fizer sentido para você. Afinal, manter uma boa gestão é uma das peças-chave de uma rotina equilibrada, não é mesmo?

Por isso, trouxemos ideias que podem servir como base para você iniciar o seu planejamento. Esperamos lhe ajudar! Confira.

Dicas interessantes para gestão de tarefas

A gestão de tarefas não precisa ser um “bicho de sete cabeças”. Às vezes, cremos que temos mil coisas para fazer, mas quando colocamos no papel e visualizamos com mais profundidade, a sensação tende a diminuir e percebemos que pode haver possibilidades de organizar tudo de uma maneira interessante.

Portanto, veja as nossas ideias e comece a organizar a sua agenda com mais equilíbrio:

1. Procure ter clareza do que precisa ser feito

Como dito acima, é necessário ter uma certa clareza de tudo o que precisa ser feito. Uma dica que pode ser relevante para a gestão de tarefas é a de criar listas em blocos, para conseguir anotar tudo de cada área. Por exemplo, faça uma lista das tarefas domésticas, outra das tarefas da faculdade, outra do curso de inglês e outra do trabalho.

Ter essa visão mais ampla é o primeiro passo para começar a distribuir as tarefas ao longo dos dias, semanas e meses. Afinal, se não soubermos o que realmente deve ser feito, como teremos prioridades e como poderemos ter prazos interessantes? Reflita sobre isso.

2. Analise os prazos e anote-os na sua agenda

Depois de ter uma visão mais clara de todas as tarefas que devem ser feitas, verifique o prazo de cada uma delas. Anote na sua agenda para que esses prazos sejam sempre lembrados e, dessa forma, você possa ter a possibilidade de fazer uma gestão de tarefas mais eficiente.

3. Considere a possibilidade de ter um sistema de gestão de tarefas

Um sistema de gestão de tarefas também pode ser bem interessante. Nele você poderá anotar tudo o que deve ser feito, além de preencher com prazos, datas, passo a passo, checklist, etc. É o caso do Trello, que permite criar vários fluxos de gestão, de uma forma mais fácil. Assim, você pode encontrar aquele fluxo que irá se encaixar na sua rotina e agenda.

4. Delegue o que for necessário para não se sobrecarregar

Se você perceber que há uma sobrecarga de tarefas que está tornando a sua gestão quase “impossível”, talvez seja relevante delegar algumas atividades. Veja se isso faz sentido para a sua rotina e delegue aquilo que não faz parte do seu escopo diário.

5. Anote e evite confiar 100% na sua memória – ninguém tem uma memória infalível

Sempre que possível, anote a nova tarefa assim que ela surgir. Caso contrário, podemos cair no erro de querer confiar 100% na memória, nos esquecendo de algo importante. Afinal, durante a rotina corrida, é um pouco difícil – para não dizer impossível – lembrar de tudo o que chega até nós.

Anotar ajuda a tirar a “carga” de ter que lembrar de tudo e nos ajuda na hora de impedir que algo importante seja esquecido. Considere isso.