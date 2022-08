A gestão de uma empresa na era digital deve ser feita de maneira dinâmica e holística, visto que é importante acompanhar o mercado e o comportamento de consumo do cliente final.

Gestão holística e o direcionamento da empresa de pequeno porte

Independentemente do porte ou segmento empresarial é necessário realizar uma gestão dinâmica e holística desde o surgimento da ideia inicial do projeto. Através de uma gestão empresarial abrangente é possível alcançar resultados positivos na era digital. Sendo assim, é fundamental o direcionamento estratégico de uma empresa desde o início do seu escopo.

Invista em tecnologia na gestão da empresa desde o início do projeto

O investimento em uma ferramenta de gestão é um fator inerente à atuação estratégica de uma marca na era digital, contudo, esse investimento deve ser elaborado de forma dinâmica para que a empresa não fique aquém do seu potencial de mercado. Uma ferramenta tecnológica permite que a empresa obtenha métricas confiáveis e direcione seus projetos, evitando investimentos contraproducentes.

O direcionamento da gestão de pessoas

Além disso, uma ferramenta de gestão permite que a empresa faça uma correta gestão interna, considerando o direcionamento do seu capital humano e a ampliação da comunicação interna e externa.

Uma ferramenta omnichannel, por exemplo, permite que uma empresa cresça de forma escalável e entregue ao cliente vários canais de modo simultâneo, amparando assim o seu fluxo de maneira orgânica. Portanto, a tecnologia na gestão não apenas é uma opção, como também é uma oportunidade para o direcionamento de uma empresa de pequeno porte.

Adapte ferramentas de gestão

Sendo assim, é viável que o empreendedor estude o mercado e adapte ferramentas estratégicas, como a matriz Swot, que é uma ferramenta que permite que a empresa analise o cenário mercadológico, considerando as ameaças e oportunidades do cenário externo para o direcionamento do fluxo interno.

Dessa forma, é possível entender a necessidade de uma gestão holística, contudo, essa gestão se torna holística de maneira orgânica quando esse direcionamento ocorre desde o início da atuação empresarial.

Os valores da marca e as entregas feitas ao cliente

Visto que ao estudar o mercado e investir em uma ferramenta tecnológica, a empresa ampara seus fluxos e suas decisões de maneira estratégica, corroborando seus valores nas entregas feitas ao cliente final. Assim sendo, o diferencial competitivo de uma pequena empresa na era digital pode ser o seu produto, serviço ou a maneira como a empresa se coloca no mercado.