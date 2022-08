Governador enaltece e reafirma parceria com a gestão do prefeito Djalma Beltrão

Durante encontro nesta quarta-feira, 17, na capital alagoana, com o governador Paulo Datas, o prefeito Djalma Beltrão aproveitou a oportunidade para convidar pessoalmente o sertanejo que concorre à reeleição no próximo pleito eleitoral, para viver de perto as emoções da 26ª edição do Casamento do Matuto de Piaçabuçu.

O governador que agradeceu o convite e ficou de alinhar a agenda para poder comparecer à festa, não poupou elogios ao prefeito da cidade ribeirinha, destacando seu trabalho com muito zelo e transparência em favor do povo piaçabuçuense, principalmente daqueles que mais precisam das ações do poder público.

Paulo Dantas destacou a parceria do Governo de Alagoas com a Prefeitura de Piaçabuçu,

enfatizando a melhoria da mobilidade urbana com mais pavimentação e acessibilidade, o empenho no aparelhamento de equipamentos importantes de saúde, educação, assistência social e limpeza urbana, além de enaltecer o trabalho para o desenvolvimento do turismo com foco na geração de emprego e renda.

“Quero dizer que o Governo de Alagoas está a sua disposição, porque você é um gestor que pensa na coletividade, que trabalha para todos, tem compromisso, é transparente, então eu como governador gosto de trabalhar ao lado de pessoas do seu nível e responsabilidade, porque eu quero Alagoas daqui pra melhor”, reforçou o governador.