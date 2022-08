Governança da Prefeitura de Penedo promove capacitação para secretários e articuladores

Objetivo é aprimorar os serviços prestados à população penedense

Secom PMP e Assessoria Governança

Buscar maior eficiência nos serviços da Prefeitura de Penedo, realizar investimentos e conseguir solucionar problemas de maneira eficaz são desafios e metas da gestão do município de Penedo.

Sendo assim, e considerando que o serviço público precisa de pessoas dispostas para o trabalho, a Governança da Prefeitura de Penedo reforça a capacitação dos articuladores e gestores da administração que investe na modernização dos serviços, com uso de tecnologia digital.

“As atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoal são de vital importância para que a gestão se adeque às inovações tecnológicas, ao cenário econômico e políticas sociais”, explica a Diretora de Governança da Prefeitura de Penedo, Yanne Katiúscia Mártyres Oliveira.

E apesar do incremento com sistemas e computadores, são pessoas que administram e inserem dados nas plataformas virtuais. Por isso, é imprescindível o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores.

O treinamento “Capacitação para Articuladores” é mais uma ação do governo Ronaldo Lopes que contribuirá significativamente para a melhoria e qualidade dos serviços prestados, principalmente, no que se refere ao uso do sistema gestor da Prefeitura de Penedo.

“Nós nos reunimos diariamente no auditório da Casa de Aposentadoria durante todos os dias desta semana, sanando todas as dúvidas quanto ao uso, envio de evidências, encaminhamentos, mapa mental, Canvas, entre outras ferramentas que o sistema proporciona”, informa Yanne Oliveira.