Governo ainda não decidiu se antecipa calendário

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no mês de setembro já está oficialmente confirmado. Entretanto, membros do Ministério da Cidadania ainda não descartam completamente a possibilidade de antecipar as datas dos repasses. A ideia é repetir o sistema que foi aplicado nas liberações de agosto, que chegaram ao fim na última semana.

Oficialmente, o calendário de setembro, é este:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0

Ao menos até aqui, o Governo Federal vem mantendo a ideia de pagar o Auxílio Brasil em setembro nos 10 últimos dias úteis do mês. Trata-se de uma regra que já era válida desde os repasses do antigo Bolsa Família. Em agosto, o poder executivo editou um decreto que fez com que as liberações acontecessem logo na primeira quinzena.

Entretanto, o decreto só era válido para o mês de agosto. Membros do Ministério da Cidadania chegaram a dizer que soltariam novas documentações ao longo deste segundo semestre para antecipar as liberações de setembro, outubro, novembro e dezembro. Como até agora nada foi oficializado, segue tudo como estava previsto anteriormente.

Caso o Governo Federal decida antecipar os pagamentos de setembro, a avaliação é de que há tempo hábil para o movimento. O Ministério não precisaria de uma liberação do Congresso Nacional, por exemplo. Um simples decreto já poderia antecipar as datas para a primeira quinzena do mês, assim como aconteceu em agosto.

Como vou saber as datas

O cidadão pode se sentir desconfortável diante desta situação. Afinal de contas, ele não sabe exatamente se o calendário de pagamentos será este que está oficializado, ou se o Governo mudará as datas nos próximos dias.

De toda forma, os usuários não precisam se preocupar. Em caso de mudança, o Ministério da Cidadania informará esta alteração oficialmente em seus canais oficiais. Além disso, a imprensa também fará o seu papel na divulgação das novas informações.

O fato é que o cidadão não precisa fazer nada, já que uma mudança de data representa apenas uma mudança de data. Do ponto de vista de inscrição, seleção, regras de entrada e de permanência, tudo ficará como está hoje.

Para quem está preocupado com o tempo de movimentação, também não há motivo para pânico. Mesmo que o Governo antecipe as datas e você não fique sabendo, não perderá o direito de receber o benefício. Em regra geral, cada cidadão tem um prazo de 120 dias para realizar alguma movimentação no saldo do projeto.

“Auxílio eleitoral”

Embora negue oficialmente que as mudanças no Auxílio tenha um caráter eleitoral, membros do Governo Federal dizem nos bastidores que as alterações visam separar o atual benefício do antigo Bolsa Família. O projeto anterior estaria mais ligado ao ex-presidente Lula (PT).

Neste sentido, a ideia de antecipar o calendário de pagamentos faria parte deste objetivo. Afinal de contas, os repasses poderiam acontecer em datas diferentes daquelas que foram registradas em quase 10 anos de Bolsa Família.