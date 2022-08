Governo paga R$ 1.212,00 aos brasileiros: veja quem recebe

Os trabalhadores brasileiros desfrutam de uma oportunidade única. O PIS referente ao ano-base do ano de 2020 voltou a ser liberado pelo governo aos cidadãos com carteira assinada. Sendo assim, a partir de agora o pagamento está sendo concedido a quem exerceu suas funções naquele ano e ainda não efetuaram o saque dos valores do programa.

De acordo com dados do governo federal, a previsão é que aproximadamente 500 mil trabalhadores de carteira assinada recebam o benefício. Lembrando que o pagamento desta etapa ocorre para quem trabalhou em 2020. Os trabalhadores que exerceram suas funções no ano de 2021, ou seja, ano passado, ainda seguem no aguardo da liberação. A estimativa do governo é pagar a esse grupo somente no primeiro trimestre de 2023.

Quem tem direito ao Auxílio Permanente de 1.200?

Auxílio Fixo de R$1.200: Quem tem direito ao benefício mensal?

Nubank: Veja como aumentar o limite do seu cartão

Quem tem direito ao PIS?

A princípio, é importante destacar que o trabalhador precisa cumprir algumas exigências para ter direito a receber o benefício. Veja:

Ter cadastro no PIS por pelo menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos ao mês em 2020;

Ter trabalhado com carteira assinada ao menos 30 dias (seguidos ou não) em 2020;

Estar com cadastro atualizado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Como sacar o PIS?

Em resumo, quem tem conta corrente ou poupança na Caixa ou no Banco do Brasil, o crédito é pago diretamente na conta do trabalhador. Todavia, caso o beneficiário não seja usuários dos dois bancos acima, será necessário procurá-los, portando um documento de identificação com foto e o número de registro (PIS ou PASEP).

Ademais, é possível ter acesso a quantia do abono por meio aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), ou com o Cartão do Cidadão por meio dos terminais de autoatendimento, lotéricas e postos Caixa Aqui.

Consulta Assim, é possível consultar o saldo do abono salarial através do acesso no portal Gov.br e na Central Alô Trabalhador, no telefone 158. Veja como consultar: O PIS (trabalhador de empresa privada) No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207. O Pasep (servidor público) Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos). Qual o valor do PIS? Confira a tabela do PIS 2022 O valor do PIS/Pasep oscila de R$ 101,00 e R$ 1.212,00, proporcional a quantidade de meses que o trabalhador exerceu as suas funções durante o ano-base. A tabela PIS define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados, ou seja, os beneficiários receberão o valor de maneira proporcionalmente. A parcela máxima de R$ 1.212 somente será liberada para quem trabalhou durante todos os meses de 2020. Veja: 1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.