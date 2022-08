Governo retoma pagamentos nesta segunda-feira,15

Nesta segunda-feira (15), o Governo Federal retoma oficialmente os pagamentos do programa Auxílio Brasil. Hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 5. A movimentação do saldo deste mês de agosto, está liberada para este grupo desde as primeiras horas da manhã. A Caixa Econômica Federal é o banco responsável pelas liberações.

Para movimentar a quantia do Auxílio Brasil, o cidadão pode fazer uso do aplicativo Caixa Tem. Através do app, é possível pagar contas na forma de boletos, gerar códigos para saques e até mesmo fazer transferências para outras contas, inclusive no formato de pix. Cada usuário tem o prazo de 120 dias para mexer no saldo de alguma forma.

AUXÍLIO BRASIL 600: Calendário Oficial

Os pagamentos da 10ª rodada do programa Auxílio Brasil tiveram início no último dia 9 de agosto. De lá até aqui, quatro grupos já receberam o direito de movimentar a quantia. Quem tem NIS finais 1, 2, 3 e 4 já pode usar o dinheiro do projeto. A Caixa explica que qualquer cidadão pode consultar se faz parte da folha de repasses através do app oficial do benefício.

A expectativa do Governo Federal é concluir os pagamentos de agosto do Auxílio Brasil no próximo dia 22 de agosto. Ainda nesta semana, estão previstas liberações para usuários que possuem o NIS finais 6, 7, 8 e 9. Quem tem o Número de Identificação final 0, poderá receber na próxima semana.

Veja abaixo o calendário de repasses deste mês:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1 (já pago)

10 de agosto: Usuários com NIS final 2 (já pago)

11 de agosto: Usuários com NIS final 3 (já pago)

12 de agosto: Usuários com NIS final 4 (já pago)

15 de agosto: Usuários com NIS final 5 (pago hoje)

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0

Auxílio Brasil em agosto – Parcela de R$600

Vale lembrar que o Auxílio Brasil deste mês de agosto já está sendo pago sob o impacto das mudanças aprovadas na PEC dos Benefícios. Trata-se do documento que liberou R$ 26 bilhões para o Governo Federal turbinar o programa.

A partir deste mês de agosto, o Auxílio Brasil conta com um aumento no valor. O projeto sai de um patamar mínimo de R$ 400 para R$ 600 para todos os usuários. A elevação só está confirmada até o final deste ano de 2022.

Além disso, o Governo Federal também decidiu zerar a fila de espera do programa. Para tanto, o Ministério da Cidadania decidiu inserir mais de 2 milhões de pessoas ao benefício. Hoje, estima-se que cerca de 20 milhões estejam aptos ao recebimento dos saldos.

Quem pode receber – Requisitos do Auxílio Brasil – AGOSTO 2022

Mesmo com a aprovação da PEC dos Benefícios, o fato é que as regras de entrada para o programa social seguem as mesmas. Para ter direito ao Auxílio Brasil, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico.

A entrada nesta lista é de responsabilidade das prefeituras de cada cidade. Assim, o cidadão que deseja entrar no Cadúnico, precisa entrar em contato com a gestão do seu município para entender como a seleção é feita.

Além de fazer parte do Cadúnico, também é preciso atentar para os limites de ganhos familiares. Em regra geral, o teto de renda per capita é de R$ 210. Mesmo quem cumpre todas as regras acima, ainda precisa esperar pela seleção do Ministério da Cidadania.