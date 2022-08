Governo Ronaldo Lopes deixa Colina do Oiteiro totalmente iluminada

Trabalho realizado por meio da SIPE também acontece na zona rural, tudo com recursos da COSIP

Secom PMP

Mais uma reivindicação antiga da população de Penedo que também é feita na Câmara de Vereadores está sendo atendida por Ronaldo Lopes, o prefeito que trabalha de forma incansável para o desenvolvimento do município.

Em todos os bairros da cidade e nos povoados, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo está presente, empenho mais visível nas obras da Secretaria de Serviços Públicos ou nos investimentos da Superintendência de Iluminação Pública (SIPE).

Com recursos da COSIP, mais conhecida como tarifa de energia, o governo Ronaldo Lopes promove melhorias no serviço que beneficia moradores da cidade e da zona rural.

O setor criado por Ronaldo Lopes atua com celeridade, levando o Programa Penedo Mais Iluminada para a Rodovia Mário Freire Leahy, no trecho conhecido por Colina do Oiteiro, onde sequer havia rede de energia.

O benefício já está praticamente pronto, aguardando apenas a ligação por parte da empresa Equatorial Energia, o que deve acontecer nesta quinta-feira, 11 de agosto.

“Quero agradecer ao vereador Roberto da Farmácia, que foi um dos parlamentares que requereu essa ação para beneficiar a população de Penedo. As lâmpadas de LED também estão sendo substituídas no trecho entre o Trevo do Bom Jesus dos Navegantes até a Avenida Divaldo Suruagy”, destaca o prefeito Ronaldo Lopes.

PENEDO MAIS ILUMINADA

Este é um programa da Prefeitura de Penedo de eficiciência energética que instala lâmpadas de LED em vários pontos da cidade e também da zona rural.

Além dessas novas luminárias, mais econômicas e de maior durabilidade, também é feita a substutição de lâmpadas antigas por lâmpadas dessa nova tecnologia.

Texto e fotos Fernando Vinícius

Vídeo Ricardo Alves