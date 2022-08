Gravação de quadro de Lucas Guimarães leva multidão ao Centro de Arapiraca; vídeo

População foi atraída pela possibilidade e ficar perto do ídolo e ainda ganhar prêmios em dinheir no quadro “chuveiro ou dinheiro”

O influencer alagoano Lucas Guimarães reuniu na tarde desta quarta-feira, 17, centenas de pessoas no Centro de Arapiraca, Agreste alagoano. O motivo foi a gravação de um quadro do artista, que possibilitaria as pessoas a ganhar prêmios em dinheiro.

Reprodução

Divulgado exclusivamente pelas redes sociaism a promessa de prêmios e de estar perto do ídolo foram suficientes para atrair a multidão que se aglomerou ao redor da estrutura montada.

As gravações estão acontecendo no Largo Dom Fernando Gomes, no Centro da cidade, em frente a Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho.

Quem participa do quadro fica debaixo de um chuveiro, a produção coloca uma música para tocar, quando a canção para, o participante tem que continuar cantando. Indenpendente de cantar bem ou não, será o público ao redor que irá decidir se a pessoa merece receber um prêmio em dinheiro ou um banho de água fria.

Ainda não há informações de quando e em que canais o quadro será lançado.

Lucas Guimarães é influenciador digital e modelo. Ficou famoso ao assumir o relacionamento com o humorista Carlinhos Maia, com quem se casou em 2019, em luxuosa cerimônia que chamou a atenção de toda a mídia. Eles estão juntos desde 2009. Atualmente ele tem 9 milhões de seguidores no Instagram.