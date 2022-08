Grupo BIG anuncia vagas de emprego pelo Brasil

Uma das maiores redes do varejo brasileiro, o Grupo BIG, divulgou que está contratando novos colaboradores para atuar dentro de suas unidades espalhadas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Minas Gerais. Para se candidatar, será necessário atender as exigências mínimas da função que pretende preencher. Continue acompanhando e obtenha todas as informações necessárias.

Grupo BIG divulga novas oportunidades de trabalho

Presente em mais de dezoito estados brasileiros, o Grupo BIG é uma das maiores redes do varejo no país. A companhia é composta por 374 unidades ativas que estão espalhadas em vários municípios das regiões Sul e Nordeste. O grupo opera com dois segmentos, sua rede de combustíveis e no setor do varejo de hipermercados.

Em busca de preencher seu quadro de funcionários, a companhia lançou um novo meio de recrutamento. Para se inscrever será fundamental que o interessado atenda às exigências mínimas da função que pretende ocupar, além de morar em cidades onde as vagas estão disponíveis para candidatura.

Além de remuneração fixa e contratos por meio da CLT, todos os selecionados contam com uma série de vantagens, incluindo participação de resultado, refeição no local, desconto em compras, seguro de vida, vale transporte, plano odontológico e plano médico.

Conforme anunciado na plataforma de empregos InfoJobs, a companhia possui as seguintes vagas a serem preenchidas:

Repositores — Curitiba e Caxias do Sul;

Auxiliares para o setor de Perecíveis — Montenegro e Campinas;

Fiscais para Prevenção de Perdas — Diadema;

Auxiliares para o setor de Televendas — Florianópolis;

Frente de Caixa — Americana.

Como se registrar

Os interessados em uma das posições disponíveis pelo Grupo BIG, devem consultar as regiões onde estão sendo ofertadas as posições e se cadastrar de forma remota através do link de inscrições.

