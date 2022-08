Grupo Elfa abre vagas de emprego pelo país

Uma das maiores redes de saúde no país, o Grupo Elfa abre novas posições de trabalho para profissionais que moram no Brasil. Para tornar-se um colaborador, as partes interessadas devem atentar-se aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde a companhia está oferecendo as posições. Continue acompanhando e tenha acesso a todas as informações e vagas disponíveis.

Grupo Elfa anuncia novas contratações em cidades do Brasil

Fundado há mais de trinta anos, o Grupo Elfa está entre as maiores empresas do setor da saúde no Brasil. A companhia é responsável por agregar valor ao mercado hospitalar e realizar prestações de serviços com um alto valor, além de efetuar a distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares.

As posições estão disponíveis entre vagas efetivas, temporárias, banco de talentos, estágio e aprendizes, e podem se inscrever profissionais que se encaixam ao perfil da vaga correspondente. O banco de talentos está disponível para os candidatos que se encaixem no perfil procurado pela companhia, mas que no momento não tenham se identificado com nenhuma das posições em aberto.

Confira agora as posições e regiões disponíveis para candidatura dentro da companhia:

Analistas de Segurança da Informação nível Sênior — São Paulo;

Analista de Sistemas nível Júnior — Maringá e Remoto;

Aprendiz setor Administrativo — Embu das Artes e Jaboatão dos Guararapes;

Assistente de Compras — Maringá;

Assistente de Estoque — Recife;

Assistente de Licitação PCD — Goiânia;

Banco de Talentos Exclusivo para Mulheres — Cabo de Santo Agostinho;

Estagiário setor de Saúde — São Paulo.

Como se registrar

Para ser um colaborador da empresa Grupo Alfa, os interessados devem efetuar o preenchimento do formulário de inscrições na vaga que pretende ocupar através do link de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e participe de diversos processos seletivos de recrutamento.