Grupo Habibs abre NOVAS vagas de emprego pelo país

O Grupo Habibs é uma referência em alimentos e lanches no país. Neste momento, a empresa está buscando profissionais qualificados e dispostos a complementar uma equipe de sucesso. Veja quais são as vagas disponíveis.

Grupo Habibs abre vagas de emprego pelo país

A companhia, em questão, está divulgando oportunidades de emprego em diversas regiões do país, proporcionando salários compatíveis com o mercado, benefícios e o registro em carteira, que também prevê uma estabilidade financeira para o profissional. Acompanhe, a seguir, as vagas disponíveis pela Grupo Habibs.

Assistente Fiscal

AUXILIAR EXPEDIÇÃO

Operador de Caixa

Blumenau – Auxiliar de Atendimento

Canoas – Auxiliar de Limpeza

Chefe de cozinha – Jundiaí

Blumenau – Supervisores Vendas

Garçom – Restaurante Habib’s – Indaiatuba

Corporativo – Analista de BI Júnior

CSC – Analista Contábil Jr

Analista de Qualidade

Analista financeiro De Negócios

Corporativo – Analista de Trade Marketing – Merchandising

CSC – Analista Contábil Pleno

Corporativo | Assistente de Atendimento Publicitário

CSC- Analista de Planejamento e Controle Sr

Corporativo – Assistente de Recrutamento e Seleção.

Analista de Atração e Seleção Pleno

Assis Brasil – Garçom

Assis Brasil – Auxiliar de Limpeza

CSC – Analista Financeiro Junior

Corporativo – Auxiliar Administrativo

CSC – Assistente Contábil

Canoas – Garçom

Assistente Administrativo

Corporativo – Gerente de Expansão de Franquias

CSC VOX – Analista de Departamento Pessoal Júnior

Corporativo – Gerente de Pricing

ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA – CAPEX e CONTROLE DE CUSTOS DE OBRAS

Corporativo – Gerente de UX Designer

Garantia qualidade

Corporativo – Gerente de Vendas on-line (Delivery)

CSC – Assistente Contábil.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo da Grupo Habibs, os candidatos podem acessar o site de inscrição e selecionar a vaga pleiteada. É preciso considerar os critérios exigidos e experiência requisitada em alguns cargos.

