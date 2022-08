Grupo Indigo anuncia vagas de emprego pelo país

O Grupo Indigo anuncia novas posições de trabalho para serem ocupadas por profissionais que moram em diversas cidades brasileiras. A empresa especifica alguns pré-requisitos e qualificações que devem ser atendidos para que as partes interessadas sejam contratadas. Veja abaixo informações sobre a candidatura e as posições disponíveis para cada uma das áreas da companhia.

Grupo Indigo divulga a contratação de novos funcionários

O Grupo Indigo, uma das maiores empresas administradoras de estacionamentos no Brasil, anunciou a contratação de novos colaboradores em várias cidades do país, dentre elas São Bernardo do Campo, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Bragança Paulista, Novo Hamburgo, Itupeva, Jaguará do Sul, Boa Vista, Maringá, Itabuna, Niterói e Caxias do Sul.

Algumas posições não exigem que o candidato possua experiência profissional, apenas disponibilidade para atuar em escalas e impedimentos de horários. Além de remuneração fixa, todos os novos colaboradores contam com uma série de benefícios, incluindo vale-transporte, seguro de vida e vale-alimentação.

Conforme anunciado dentro da plataforma recrutadora InfoJobs, as seguintes posições podem ser ocupadas:

Operadores de Estacionamentos — São Bernardo do Campo, Maringá, Itabuna, Niterói, São Paulo e Caxias do Sul;

Operadores de Manobras — São Paulo;

Analistas setor de Administração — São Paulo;

Técnicos em Seguranças do Trabalho — São Paulo;

Supervisores de Estacionamentos — Rio de Janeiro;

Operadores de Pátios — Novo Hamburgo.

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário do Grupo Indigo, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro da colocação que pretende preencher através da página de inscrição.

