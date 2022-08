Grupo Panvel tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O Grupo Panvel tem oportunidades de emprego para diversos setores da empresa farmacêutica. São inúmeras possibilidades que proporcionam benefícios e recursos, a partir de cargos efetivos. Acompanhe as principais informações sobre a Panvel e as vagas divulgadas esta semana.

Grupo Panvel abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Panvel é uma rede de farmácias que estão disponíveis em diversas regiões do Brasil. São vários cargos abertos, considerando estabilidade financeira e muitos benefícios que compreendem as funções, a seguir.

Auxiliar de Logística

Coordenador de Contas a Pagar e Receber

Analista Financeiro

Engenheiro de Qualidade de Software

Analista Fiscal

Assistente Administrativo

Assistente de Atendimento

Consultor de Beleza

Estagiário em Comercial/ Trade

Líder de Logística

Farmacêutico

Fiscal de Loja

Operador de Atendimento

Gerente Farmacêutico

Subgerente de Filial

Técnico de Manutenção Industrial.

Como se candidatar

Para fazer parte do processo seletivo da Grupo Panvel, os candidatos podem preencher as informações solicitadas diretamente no site de inscrição. São várias oportunidades com muitos benefícios. Basta seguir as orientações da página e cadastrar currículo atualizado.

