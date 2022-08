Grupo Soulan atualiza quadro com novas vagas de EMPREGO

O Grupo Soulan recursos humanos, atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades. Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Analista PI trade marketing Auxiliar de informática Técnico de tesouraria Coordenador de filial Analista comercial júnior Analista de custos- contábil Estoquista Caldeiro Auxiliar mecânico Secretário júnior bilingue Pedreiro Ajudante de acabamento Ajudante de estrutura Armador Montador Mecânico de manutenção Estágio contábil Assistente de aromista Estágio engenharia Vendedor interno (por telefone) Analista contábil júnior Mecânico de manutenção Porteiro Assistente de materiais Vendedor interno Estágio administrativo Analista PI estoque Analista júnior de administração pessoal Analista júnior gerenciamento, recrutamento e seleção Auxiliar administrativo Analista de RH Farmacêutico Analista de RH Analista PI- operações financeiras Analista PI- adm pessoal Assistente de regulação em saúde Analista fiscal sênior Técnico de segurança do trabalho Auxiliar de galvanoplastia Comprador Assistente de compras Mecânico de manutenção Ajudante geral Coordenador de vendas Analista contábil pleno Operador de caixa administrativo Assistente de atendimento Analista PI contábil Analista de departamento pessoal pleno Analista de controladoria Operador de telemarketing Mecânico de Motos Analista de Lgpd e Governança Técnico Programador Terapeuta Ocupacional Consultor trainee Analista de segurança e Lgpd pleno Motorista de ônibus Mecânico de manutenção de ônibus Analista de PCP Estágio em suporte- pós implementação de projetos Coordenador volante de atendimento Assistente de controladoria Assistente financeiro Monitor de pesquisa Desenvolvedor web PHP Coordenador de marketing Analista de processo Supervisor de engenharia Torneiro mecânico Vendedor Operador de caixa Analista júnior gerenciamento, recrutamento e seleção Estágio administrativo jurídico Coordenador contábil Consultor em sustentação Assistente fiscal Técnico centro integrado de projetos sênior Analista de planejamento de suprimentos pleno Analista de tesouraria pleno Analista administrativo- financeiro pleno Consultor de consolidação contábil Engenheiro de manutenção I Analista contábil sênior Operador de empilhadeira Supervisor contábil fiscal Assistente fiscal Farmacêutico Assistente fiscal Técnico de segurança do trabalho Atendente de loja Assistente financeiro Porteiro Ajudante de produção Auxiliar de limpeza Assistente financeiro Meio oficial eletricista Supervisor de produção Operador de produção Operação de call center ativo de vendas Analista financeiro Analista de RH Operador de produção Analista de RH Analista de recursos humanos sr Redator júnior Analista administrativo financeiro Analista de contratação de energia plena Analista administrativo financeiro pleno Consultor de consolidação contábil Analista de tesouraria pleno Engenheiro de manutenção Analista de sistema de gestão de qualidade Analista comercial júnior Analista de desenvolvimento comercial júnior Auxiliar administrativo Promotor de vendas Assistente financeiro Analista de design gráfico Técnico em segurança do trabalho Auxiliar de almoxarifado Auxiliar de produção Auxiliar de almoxarifado Farmacêutico Estágio administrativo Auxiliar de jardinagem Auxiliar administrativo de vendas Programador de máquina CNC Planejador de manutenção Auxiliar de produção Analista marketing mídia e promoções Auxiliar de produção Técnico em segurança do trabalho Balconista Assistente de operações Assistente administrativo Auxiliar de produção Assistente de departamento pessoal Coordenador de operações Engenheiro eletricista Estágio engenharia elétrica

Sobre o Grupo Soulan

Desde 1988, o Grupo Soulan desenvolve projetos em recursos humanos e conta com uma equipe altamente capacitada e especializada, assessorando seus clientes na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano, para que estes possam focar seus esforços e atenções às principais necessidades do seu negócio, gerando assim, ganhos expressivos de performance e resultados.

Com seis unidades próprias no Estado de São Paulo e uma ampla rede de atendimento, o Grupo Soulan fornece soluções em recursos humanos por todo o território nacional e possui cerca de 400 parceiros internacionais, abrangendo todos os continentes!

soulan.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Soulan e se cadastrar no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

