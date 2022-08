Guia completo para desativar o AirPlay no iPhone, iPad e Mac

Embora o recurso AirPlay seja muito útil quando se trata de compartilhar conteúdo, ainda assim pode incomodá-lo em algum momento devido ao seu uso complicado. Muitos usuários acham confuso usar e não querem mais usar esse recurso. Mas infelizmente eles não sabem como desativar o AirPlay em seus iPhones.

No entanto, caso você não saiba como desativar o AirPlay no iOS 16, há boas notícias para você, pois temos alguns truques fáceis que você pode usar desative o AirPlay recurso do seu iPhone. Então, sem fazer você esperar mais, vamos começar com esses truques.

O que é o AirPlay no iPhone?

A tecnologia AirPlay permite transmitir e compartilhar áudio e vídeo. Ao usar o Wi-Fi, é possível espelhar a tela de um iPhone e transmitir multimídia para um receptor compatível. É semelhante ao Chromecast em termos de conectividade sem fio. O aplicativo permite que você transmita músicas, podcasts e filmes diretamente de um iPhone para uma tela grande para uma experiência mais suave.

O AirPlay está disponível no meu telefone? Como encontro o AirPlay nas configurações do meu iPhone?

Os iPhones têm um recurso AirPlay em seu Centro de Controle. Seu iPhone tem essas configurações na seção Configurações gerais. Portanto, se você quiser saber mais sobre como desativar o AirPlay no iPhone, leia mais este guia:

Como desativar o AirPlay no iPhone 13, 14

Você acabou de atualizar seu iPhone para a versão mais recente do sistema operacional ou mudou para um iPhone que agora tem o AirPlay ativado, mas não sabe como desativá-lo? Nas versões anteriores do sistema operacional, ajustar essas configurações era mais fácil, mas não se preocupe; vamos ajudá-lo com a nova versão do sistema operacional. Portanto, caso você não saiba como desativar o AirPlay no seu iPhone, certifique-se de seguir os passos abaixo:

Deslize para baixo a partir do canto superior direito para abrir o Centro de Controle .

Observação: no iPhone 8 e em modelos anteriores, a Central de Controle também pode ser acessada deslizando de baixo para cima.

Selecione os O espelhamento de tela do cardápio.

No menu pop-up, selecione Parar de espelhar

Qual é a melhor maneira de ocultar dispositivos AirPlay?

Então, como já mencionamos, como desligar o AirPlay no iPhone, mas ainda assim, há chances de que qualquer pessoa possa acessá-lo em seu outro dispositivo AirPlay. Portanto, mencionamos alguns métodos que podem ser usados ​​para impedir que estranhos se conectem ao seu dispositivo AirPlay, mas não há uma maneira específica de ocultar um dispositivo AirPlay. Mas, o método que mencionamos abaixo ajudou alguns usuários, enquanto alguns dizem que não funciona para eles. Então, você pode tentar este método no seu iPhone e verificar se funciona.

Método 1: aplicativo Apple TV Remote

Você precisará abrir o aplicativo Apple TV Remote. Vá para o menu Dispositivos. No menu Editar, clique em Editar. Você pode remover um dispositivo tocando no círculo vermelho ao lado dele. Por fim, toque em Desemparelhar .

Método 2: Configurações do Apple TV AirPlay

Vá para sua Configurações do dispositivo . Em seguida, selecione AirPlay e HomeKit Para abrir um menu suspenso, clique em Permitir acesso . Selecionar qualquer pessoa na mesma rede

Observação: Você também pode aumentar a segurança ativando Exigir senha.

É possível encontrar minhas configurações do AirPlay?

No mundo de hoje, este é um problema comum. Os usuários da Apple geralmente lutam para encontrar as configurações do AirPlay do iPhone. Para encontrar as referidas configurações, consulte as etapas mencionadas abaixo:

No seu iPhone, vá para Configurações. Depois, toque em Em geral. Agora, bata no AirPlay & Handoff

Onde posso encontrar as configurações do AirPlay?

O recurso AirPlay no iPhone é controlado separadamente pela Apple. No entanto, essas são as únicas configurações disponíveis em um iPhone flip. Ainda é uma longa espera até que as configurações otimizadas estejam disponíveis. Você pode alterar essas configurações seguindo estas etapas:

Abrir iPhone Definições . Vamos para Em geral então AirPlay & Handoff Em seguida, selecione Automaticamente AirPlay para TVs Selecione o que você gostaria de fazer neste menu.

Qual é a razão para o AirPlay aparecer com tanta frequência?

Você está exibindo as instruções continuamente porque o modo de exibição da sala de conferência está ativado nas configurações da Apple TV. Isso serve para fornecer instruções a você quando estiver em um ambiente comercial.

Qual é a melhor maneira de tirar o AirPlay da minha tela de bloqueio?

O AirPlay permite que a tela de bloqueio do iPhone exiba um widget de controle de reprodução quando conectado a outro dispositivo. Como resultado de seu grande tamanho, toques acidentais causaram interrupções na transmissão. Embora a Apple não tenha simplificado a desativação do widget, apresentamos uma solução não convencional:

Selecione os AirPlay ícone ao lado do nome da mídia que está sendo reproduzida no widget de mídia na tela de bloqueio do seu iPhone. Selecionar Controlar outros alto-falantes e TVs . Toque em Iphone botão no menu de acompanhamento. Você pode colocar seu iPhone para dormir pressionando o botão LIGADO/DESLIGADO/acordado botão. Você verá que o widget sumiu quando ligar a tela novamente.

Como faço para ativar o AirPlay no meu iPhone, iPad ou Mac?

Recentemente, a Apple fez várias alterações na maneira como o AirPlay funciona em seu software iOS e macOS. Apesar de suas tentativas de refinar a experiência do usuário, o aplicativo não oferecia nenhuma configuração elementar. Mas você pode até habilitar esse recurso no seu dispositivo iOS ou macOS seguindo o guia abaixo:

Para iPhone e iPad:

Você deve conectar seu dispositivo à mesma rede que o receptor AirPlay desejado.

No entanto, o Centro de Controle pode ser acessado deslizando para baixo no canto superior direito da tela se você tiver um iPhone X ou iPad 13 ou posterior.

Instrução: Se você tiver um iPhone 8 ou anterior ou um iPadOS11 ou modelo anterior, deslize de baixo para cima na tela.

Selecionar O espelhamento de tela .

Na lista, selecione o Compatível com AirPlay dispositivo que deseja conectar.

Importante: No dispositivo receptor, digite a senha, se solicitado.

Para Mac:

Vá para o canto superior esquerdo da tela e clique no botão Maçã ícone. Selecionar Preferências do Sistema… no menu suspenso. Selecione os Exibição aba. Para conectar um dispositivo, expanda o Exibição do AirPlay menu e selecione o dispositivo desejado .

Importante: Você pode ser solicitado a fornecer uma senha ao iniciar a transmissão.

Você pode desativar o AirPlay completamente?

Nem o iOS nem o Mac têm uma seção dedicada do AirPlay que permite desativar ou ativar o AirPlay. Centro de controle, tela de bloqueio ou o aplicativo do qual você está reproduzindo conteúdo são os únicos lugares onde você pode acessar os controles do AirPlay. Ao usar o aplicativo Configurações do iOS, você só pode desativar a reprodução automática de conteúdo do AirPlay.

Da mesa do autor

Então isso é como desligar o AirPlay no seu iPhone. Esperamos que você ache este artigo útil. No entanto, não se esqueça de comentar abaixo se tiver alguma dúvida ou dúvida sobre o tema.

