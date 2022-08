HLB Brasil recruta talentos em SP, RJ e PR

A HLB Brasil, especialista em terceirização de contabilidade empresarial, auditoria e consultoria, está recrutando talentos em São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR). As chances são para atuação nos departamentos de Recursos Humanos, Financeiro, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Controladoria, Jurídico e Fiscal – Impostos Diretos e Indiretos.

Os interessados poderão concorrer às vagas de Assistente Financeiro Júnior, Analista de Recursos Humanos Pleno, Assistente Fiscal Júnior – Indiretos, Gerente Fiscal Sênior | Impostos Indiretos, Jovem Aprendiz – Jurídico, Assistente Contábil – Pleno, Analista Fiscal Junior – Fiscal Diretos, Assistente Contábil Junior, Analista de RH Sênior, Assistente Contábil Junior, Analista De Recursos Humanos Júnior, Analista de Departamento Pessoal Sênior, Analista De Departamento Pessoal Pleno (PCD), Analista de Segurança da Informação, Analista de Departamento Pessoal, Analista de RH Júnior – Talent e DHO (PCD) e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte delas exige ensinos superior – cursando ou completo. Além disso, alguns cargos pedem que os candidatos tenham pós-graduação ou MBA, além de experiência na área.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem, por exemplo: plano de saúde, plano odontológico, Beneflex (Vale Refeição ou Vale Alimentação), convênio farmácia, seguro de vida, previdência privada, convênio com universidades e escolas de idiomas, ginástica laboral, acesso a academias com o Gympass e auxílio home office (ajuda com custos de energia elétrica, provedores de internet, dentre outros). Os contratados poderão, ainda, atuar no modelo híbrido de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://hlbbrasil.pandape.com.br/ e cadastrar seu currículo. No endereço é possível obter mais informações sobre os requisitos, bem como o escopo de posição desejada.