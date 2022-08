Homem sofre atentado a bala em via pública no interior de Alagoas

Um homem de 33 anos, identificado com Robson Gomes da Silva, sofreu um atentado a tiros em via pública, na tarde desta segunda-feira, 15, no loteamento Canto da saudade, em São Miguel dos Campos, interior de Alagoas. De acordo com informações do Portal AlagoasWeb, a vítima estava caminhando em via pública quando um jovem em…

De acordo com informações do Portal AlagoasWeb, a vítima estava caminhando em via pública quando um jovem em uma motocicleta se aproximou e efetuou um único disparo contra o homem. Ferido, Robson conseguiu fugir e foi encontrado na calçada da Escola Municipal José Nogueira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após prestar o atendimento inicial, o transferiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. De acordo com informações do Samu, a vítima foi atingida de raspão na axila.

De acordo com os socorristas, Robson Gomes foi submetido a procedimentos de urgência e deve passar por exames de raio-x para avaliar os danos provocados pelo tiro. O homem permanece na unidade e não corre risco de vida.

Pessoas que conhecem a vítima, contaram que ela é conhecida pelo apelido de ‘cheira tíner’, inclusive com ele foi encontrado uma lata do produto. Ainda segundo informações, o homem deixou a cadeia a pouco tempo, após responder por crime de homicídios. Ele teria assassinado uma pessoa que lhe negou R$ 2,00.

Confira a nota do Samu na íntegra: