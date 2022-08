Hospital Moinhos de Vento – RS contrata novos profissionais

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento contrata novos profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de farmácia Auxiliar de processamento de roupas Estágio transporte de pacientes Jovem aprendiz Técnico de enfermagem Técnico de enfermagem- UTI neonatal Técnico de nutrição- bistrô Técnico de suporte Analista de biologia molecular Analista de dados epidemiológicos Analista de endomarketing Assistente de atendimento Assistente de cobrança Analista de remuneração Analista de sistemas III Assistente de histologia Assistente de materiais – almoxarifado Farmacêutico- ambulatório e quimioterapia Pesquisador II Professor auxiliar- horista Técnico de enfermagem- emergência adulta Técnico de enfermagem- unidade de internação Técnico de nutrição Técnico de enfermagem – angiografia Técnico de enfermagem – centro cirúrgico Técnico de enfermagem – centro obstétrico Técnico de enfermagem Eletricista de manutenção Enfermeiro assistencial – centro obstétrico Enfermeiro assistencial – angiografia Enfermeiro assistencial – oncologia Enfermeiro assistencial – UTI neonatal Atendente de hotelaria Atendente de nutrição Camareiro Banco de talentos** Consultor interno Cozinheiro Técnico em enfermagem – UTI E UI Pediátrica Design gráfico Enfermeiro assistencial – emergência Enfermeiro assistencial CTI Enfermeiro assistencial- unidade de internação Técnico de enfermagem Técnico de enfermagem – endoscopia Técnico de enfermagem- hemodiálise Técnico em enfermagem – unidade internação Temporário – enfermeiro assistencial Assistente de contas- emergência Especialista de comunicação de educação, pesquisa e responsabilidade social Estagiário em Arquitetura Estágio- enfermagem, biomedicina ou fisioterapia Mecânico de manutenção Oportunidades assistenciais – técnicos e enfermeiros Oportunidades operacionais Assistente atendimento emergencial Assistente de call center Atendente de transporte Auxiliar de alimentação Auxiliar de call center Estágio em pedagogia Estágios Estágio centro financeiro

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever enviando seu currículo para o endereço eletrônico, na aba Trabalhe Conosco e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui