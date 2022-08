Huawei apresenta mais dispositivos para smart office

A Huawei CBG anunciou diversos produtos novos em seu evento “Summer 2022 Smart Office Launch”, que ocorreu dia 27 de julho, exibindo produtos de sua linha para smart office (escritório inteligente). Os destaques já foram apresentados por aqui, mas há mais dispositivos que trazem mais produtividade para colaboradores que trabalham conectados.

Um deles é o FreeBuds Pro 2, fone sem fio da marca voltado para reuniões em videoconferências. Suportando o sistema “ultra-hearing dual-driver true sound”, ou ultra-audição com som puro e dois alto-falantes, oferece tecnologia de crossover digital, entregando um grave melhor e boa qualidade de som com detalhes ricos. O lançamento recebeu certificação HWA e Hi-Res Wireless Dual HD Audio.

Além da qualidade sonora, o FreeBuds Pro 2 traz uma nova funcionalidade de cancelamento de ruído em ligações, a Pure Voice, que melhora a qualidade de chamadas de voz graças à presença do sistema de quatro microfones de cancelamento de ruído em ligações e ao algoritmo exclusivo da Huawei de cancelamento de ruído de rede neural profunda.

O sistema de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) com três microfones altamente sensíveis aumenta a profundidade média do ANC em 15% quando comparado com a versão anterior, oferecendo uma frequência mais ampla de cancelamento de ruído de até 47 decibéis. Além disso, os fones de ouvido são co-projetados com o Devialet, marca francesa de engenharia áudio, proporcionando o equilíbrio entre tecnologia e design para oferecer uma experiência mais completa.

Monitor que protege o usuário

A Huawei também apresentou um monitor com capacidades para proteger a visão de quem trabalha em um smart office. Com o modo eBook do monitor, que produz um efeito icônico de tinta no papel, ele facilita a edição e a leitura de longo prazo. A tela obteve as certificações TÜV Rheinland de baixa luz azul e sem cintilação, bem como a primeira certificação de baixa fadiga visual emitida pela SGS.

A gama de cores 90% P3 e a gama de cores 100% sRGB proporcionam uma experiência mais envolvente e rica para o seu trabalho e estudo. Cada dispositivo MateView SE é calibrado individualmente antes da entrega, para garantir que a precisão das cores da tela atenda ao padrão.

A Edição de Suporte Giratório Ajustável suporta a rotação de 0° a 90° do pivô vertical; 0 a 110 milímetros de ajuste de altura para cima e para baixo; ajuste do ângulo de inclinação de -5° a 18° e montagem padrão na parede. Esses ajustes de ângulo de visão sem esforço podem ajudar os usuários a manter uma postura saudável o tempo todo, além de poupar os olhos.

O MateView SE conta com uma tela de 23,8 polegadas com 92% de proporção tela-corpo e projetada para atender às necessidades de trabalho e estudo.

Roteador Huawei para smart office

Os novos roteadores mesh inteligentes, Huawei WiFi Mesh 7 e Mesh 3, suportam conexões Wi-Fi 6 extremamente rápidas dentro de um alcance de 600 metros quadrados, para mais de 250 dispositivos, tornando-os ideais para escritórios que têm alta demanda de conectividade Wi-Fi.

Os novos roteadores também vêm equipados com a solução de roaming contínuo que otimiza a rede, permitindo streaming simultâneo e contínuo de filmes em 8K, transmissões ao vivo e jogos online, com menos buffer em todos os aspectos. Para um escritório, significa que, independentemente de quantas reuniões online estejam sendo feitas, não haverá perda na qualidade.

A configuração é extremamente simples, exigindo apenas alguns passos fáceis para estabelecer a rede doméstica. Com a função de One-Touch Connect, o usuário pode conectar seu smartphone à rede mesh com apenas um toque.

A Huawei ainda apresentou seu mouse sem fio, que diz ser o primeiro a oferecer suporte à transferência contínua entre três dispositivos da ScreenHop, para tornar as transferências entre dispositivos mais responsivas. O design ergonômico é projetado para os trabalhadores de escritório, servindo como uma superfície de descanso super confortável para os dedos e oferecendo uma pegada mais confortável.